A la Une . Le compostage de la dépouille humaine autorisée dans l’Etat de New York

L'Etat de New York vient d'autoriser le compostage de la dépouille humaine. Une décision chaleureusement saluée par les adeptes de cette mort qualifiée de biologique. Par P.J - Publié le Mardi 10 Janvier 2023 à 07:23

Apres Washington en 2019, le Colorado, l’Oregon, le Vermont et la Californie, l’Etat de New York a autorisé le compostage humain. Une décision prise le 31 décembre par le gouverneur démocrate.



A la différence de la crémation, le compostage humain est sans émission de carbone. Cette technique consiste à transformer la dépouille humaine en compost puis en humus, rapporte Radiofrance.



Le processus décrit par Return Home, une société spécialisée dans le compostage humain, implique de placer le cadavre de la personne dans un grand contenant, comme un cercueil, renfermant notamment des matières organiques, de la paille, de la luzerne ou de la sciure de bois. En quelques semaines, grâce à l'action des bactéries, le corps se décompose. Le tout est ensuite chauffé à 55°C



Riche en nutriments d'environ un mètre cubes, l’humus est ainsi l'équivalent de trente-six sacs de terreau qui est rendu à la famille du défunt et peut être utilisé comme engrais dans le jardin.