A la Une ... Le compagnon d'Amel Bent en prison pour différentes escroqueries

Patrick Antonelli, compagnon de la chanteuse, est incarcéré depuis ce mardi dans les Hauts-de-Seine. En cause, une arnaque aux aides Covid, l'exercice d'une profession sans autorisation et une affaire de faux permis revendus une fortune dans le milieu du foot et du show biz.

L'étau judiciaire vient de se refermer sur le compagnon de la chanteuse Amel Bent. Condamné le 8 mars dernier, Patrick Antonelli vient d'intégrer le centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine (92) pour y purger une peine de 15 mois d'emprisonnement. Le tribunal correctionnel l'a condamné pour avoir exercé illégalement la profession d'agent de sécurité de la star, au pied levé, sans en avoir la qualification. Il aurait dans la foulée facturé la prestation alors même qu'il n'avait pas l'autorisation d'exercer.



C'est cependant loin d'être la seule poursuite à l'encontre du détenu. Il lui était également reproché d'avoir bénéficié de la prime Covid afin de compenser une supposée baisse d'activité. Sauf qu'il n'y avait pas droit.

Arnaque aux aides Covid

​

C'est la seconde fois que Patrick Antonelli était à la barre d'un tribunal pour des faits d'escroquerie. L'ancien gérant d'une auto-école de Neuilly-sur-Seine (92) avait établi de faux permis de conduire. 250 certificats avaient été émis grâce à la complicité de plusieurs agents du service des permis de la préfecture des Hauts-de-Seine.



Des personnalités du foot et des médias en avaient bénéficié, à l'instar des footballeurs Layvin Kurzawa ou Jérémy Menez, l’animateur Ali Baddou, la haute société de Neuilly et l’ouest parisien.

Des faux permis achetés 4000 euros et revendus entre 8 et 12.000 euros



Chaque document était facturé 4000 euros par les complices puis revendu aux intéressés entre 8 et 12.000 euros.



En 2016, Patrick Antonelli avait effectué quatre mois de détention provisoire dans cette affaire. Condamné à quatre ans de prison, dont la moitié ferme en première instance, la décision avait été contestée. En appel, la peine avait été revue à la baisse : trois ans d’emprisonnement, dont deux avec sursis et mise à l’épreuve, avec un aménagement pour la partie ferme sous bracelet électronique.



Seulement quatre mois après l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, le compagnon de la chanteuse a donc comparu de nouveau. Mais cette fois-ci, l'appel qu'il a interjeté ne lui permet pas d'éviter la prison, la sanction étant exécutoire. Le condamné a obtenu un mandat de dépôt différé. En clair, que la date du début de sa détention soit différée afin de s'y préparer. Amel Bent vient en effet d'accoucher de leur deuxième enfant. Le bébé a dû ensuite être hospitalisé, indique la presse nationale.



Incarcéré ce mardi, l'intéressé demande sa remise en liberté.