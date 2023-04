Le commandant Nicolas Folio nouveau chef de centre principal de secours de Saint-Pierre

Le communiqué :



Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de La Réunion (SDIS 974) annonce, dans le cadre de sa politique de renouvellement de l’encadrement du personnel et du développement des compétences, la prise de fonction du commandant Nicolas Folio, en tant que nouveau chef de centre de secours principal de Saint-Pierre. Il remplace le commandant Jean Louis Bègue, 59 ans, qui a assuré cette fonction durant les quatre dernières années et qui est nommé chargé de mission prévention incendie dans les bâtiments d'habitation au groupement opérations du SDIS.



Présentation du nouveau chef de centre de Saint-Pierre



Le commandant Nicolas Folio est le nouveau chef de centre de secours principal de Saint-Pierre. Avant cela, il a œuvré au sein du centre d’incendie et de secours de Saint-Louis pendant plus de quatre ans. Il a effectué la majorité de sa carrière en métropole où il a occupé divers postes à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris (BSPP), notamment en tant qu'officier traitant au Bureau études et prospective de juin 2017 à septembre 2018. Entre juillet 2015 et juin 2017, il a commandé une compagnie d’incendie et de secours répartie sur trois sites, forte de plus de 200 hommes, dans le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Entre 2009 et 2018, il a dirigé plusieurs missions internationales en Allemagne, en Autriche et en Suisse. A seulement 46 ans, il cumule déjà près de 28 ans de services chez les sapeurs-pompiers.



Doctorant en civilisation allemande, le commandant Folio a également travaillé comme enseignant vacataire en langue anglaise et allemande à l'École Militaire, ainsi que comme chargé d'enseignement à HEC Paris. Il a fait ses classes d’officier élève aux Écoles de Saint-Cyr Coetquidan et a été examinateur en anglais pour l'Armée de terre. Il enseigne actuellement l’histoire et l’allemand à l’université de La Réunion.



Il est l’auteur de deux ouvrages :

- Le chef face au stress, l’expérience opérationnelle des sapeurs-pompiers de Paris, Economica, 2014 ;

- Le pompier de New-York – Héros du 19e siècle, Economica, 2017.







Bio Express



Commandant Nicolas Folio, 46 ans, marié, 3 enfants.

Chef de centre de secours principal de Saint-Pierre ; Doctorant en civilisation allemande



Expérience professionnelle



SDIS 974

Chef de centre d'incendie et de secours

Depuis février 2023 : centre de secours principal de Saint-Pierre

Octobre 2018 - janvier 2023 : centre d’incendie et de secours de Saint-Louis



Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP)

-Juin 2017 - septembre 2018 : officier traitant - Bureau études et prospective (Paris)

-Juillet 2015 - juin 2017 : commandant d'unité (Champigny-Sur-Marne)

Direction d'une unité opérationnelle répartie sur 3 sites forte de plus de 200 hommes.

L'unité intervient environ 17 000 fois par an sur 11 communes du Val-de-Marne et 2 communes de Seine-Saint-Denis.

-Juillet 2013 - juillet 2015 : adjoint du commandant d'unité

Unité de 200 pompiers répartis sur trois casernes défendant 13 communes.

-Septembre 2009 - juillet 2013 : responsable pédagogique

Responsable de la conception d'actions de formation professionnelle continue, du contrôle de la mise en œuvre et du suivi. Responsabilité exercée sur trois sites pour un effectif total d'environ 200 personnes.

-Septembre 2009 - juin 2012 : formateur en anglais pour les candidats au concours de l'école militaire interarmées.

-Août 2009 : chef de détachement en mission en Allemagne (Wildflecken, Bavière)

Direction d’une petite délégation (2 véhicules de lutte contre l'incendie et 6 pompiers). Participation à une douzaine d'exercices, dont 3 feux réels, aux côtés de pompiers allemands (essentiellement bavarois) et autrichiens.

-Avril 2009 - juin 2017 : officier de garde compagnie

Chargé de contrôler les interventions de trois casernes défendant 13 communes

-Septembre 2005 - août 2006 : responsable de la formation professionnelle

-Mai 2002 - août 2006 : chef de garde d'incendie

-Mai 2002 - juillet 2005 : conseiller administratif du directeur d'unité opérationnelle

-Juin 1998 - mai 2002 : chef d'agrès

-1995 : à l’âge de 18 ans, il s’engage à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en tant que sapeur de deuxième classe dans le cadre de son service militaire



Enseignement

Université de La Réunion

Depuis la rentrée 2022 : enseignant vacataire en histoire et en langue allemande

École Militaire

Juin 2015 - juin 2022 : enseignant vacataire en langue anglaise

Octobre 2015 - octobre 2015 : enseignant vacataire en langue allemande

HEC Paris

Juillet 2015 - novembre 2017 : chargé d'enseignement

Introduction au travail de recherche en groupe sur le thème « des conditions de l’action collective » en se basant sur une immersion pendant quelques jours au sein du 1° bataillon de France de l’Ecole Spéciale Militaire de St Cyr.

Armée de terre

Mai 2004 - juin 2004 : examinateur en anglais Versailles Satory



Décorations

-2013 : médaille d'or de la défense nationale, agrafe sapeurs-pompiers

-2011 : médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement

-2003 : médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement



Formation et diplômes

2016 : master d'anglais à l’université de Rennes 2 (Bretagne)

2014 : master d'allemand à l’université de Rennes 2 (Bretagne)

2007 : licence d'histoire à l’université de la Sorbonne (Paris)

2006 - 2008 : officier élève à l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan (Morbihan)



Le centre de secours principal de Saint-Pierre

Localisé dans la ZAC Océan Indien à Terre-Sainte, le centre de secours principal de Saint-Pierre est armé par 16 sapeurs-pompiers en garde postée qui ont géré plus de 6 500 interventions en 2022.



Effectif :

128 sapeurs-pompiers dont :

52 sapeurs-pompiers professionnels

69 sapeurs-pompiers volontaires



5 personnels administratifs, techniques et spécialisés

7 sapeurs-pompiers professionnels hors-rang



Armement :

4 Véhicules de Secours et d’Assistance aux Victimes (VSAV) dont 1 VSAV bariatrique (spécifiquement conçu pour le transport et la prise en charge des patients obèses ou en surpoids)

1 Véhicule de Secours Routier (VSR)

2 Camion-Citerne Feux de forêts (CCF)

1 Camion-Citerne Rural Moyen Secours Routier (CCRM SR)

1 Echelle Pivotante Séquentielle (EPS)

1 Camion-Citerne Grande Capacité (CGCC)

1 Véhicule Léger de Commandement (VLC)

1 Véhicule Léger du Chef de Groupe (VLCG)

1 Véhicule de Balisage et de Signalisation /Véhicule Tout-Usage (VBS VTU)

1 Motopompe Remorquable (MPR)