Le comité stratégique valide le scénario de l’aménagement de la Zone Arrière Portuaire

Ce choix stratégique est une avancée décisive pour l’avenir de La Réunion et traduit la volonté de prioriser le développement industriel et l’innovation, en lien avec les activités portuaires et les filières stratégiques du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII).



Cette orientation politique engagera l’économie réunionnaise vers de nouvelles filières innovantes autour de la transition écologique et énergétique et permettra de mieux valoriser les filières d’excellence et le savoir-faire réunionnais.



Le comité a conclu cet accord par la constitution de groupes de travail techniques qui seront en charge de décliner ce schéma d’aménagement en solutions opérationnelles : desserte de la zone, lien avec les zones économiques avoisinantes notamment.