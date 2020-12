Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le collège de la Marine remporte le premier prix de la deuxième édition du Concours Ciné Collège







Cette année, 11 collèges ont participé à la deuxième édition du Concours départemental du film scolaire « Ciné Collège ». Entourés de leurs enseignants, les élèves ont conçu, écrit et réalisé une vidéo d’une durée maximale de 6 minutes autour d’un thème imposé, qui était cette année « l’identité réunionnaise aujourd’hui ».





« Mis en place l’an dernier par la Collectivité, ce concours se veut être une opportunité idéale d’apprentissage de la communication par la vidéo. Il vise à sensibiliser les élèves au langage cinématographique et doit leur permettre d’acquérir un regard à la fois critique et esthétique sur le monde qui les entoure. L’occasion pour eux également de s’exercer à la collaboration et à l’échange, en travaillant sur un projet d’équipe. Cet événement suscite l’engouement et la créativité des jeunes, ce qui ne peut être que bénéfique pour leur épanouissement » déclare le Département.





Pour réaliser son film, chaque collège a reçu une dotation de 3 000 euros lui permettant de s’équiper en matériel, mais également de s’adjoindre l’aide d’un spécialiste de la vidéo. Fiction ou documentaire, les collégiens ont laissé libre court à leur inspiration dans le choix du court métrage.



Cette année, compte tenu du thème imposé aux participants, acteurs, réalisateurs, scénaristes, techniciens son… mais surtout aux collégiens, la rigueur a été de mise pour réaliser les images sur leur ancrage culturel : rougail saucisses, maloya, plantes endémiques, langue créole, héritage des anciens, tels étaient les sujets racontés au travers de différents scénarios.





Après délibération du jury, c’est le collège de la Marine qui a remporté le 1er prix du Concours 2020 avec son film « Chez mémé ».

« Lisa est chez sa grand-mère. Elle découvre une vieille valise dans un coin de la maison. Sa grand-mère la rejoint et elles commencent à se remémorer le passé du grand-père à partir de photos et d’objets sortis de la valise…Surgissent alors plusieurs flashbacks autour de ce qui constitue « nout identité réunionnaise » ….



Le second prix du jury a été attribué au collège de Montgaillard, suivi de près par le collège Chemin Morin. Les collèges Jean Albany et Terre Sainte remportent respectivement le 4è et 5è prix du Jury. Le prix du public revient quant à lui au Collège Chemin Morin, dont le film « Space Kréol » a largement été apprécié par les internautes.

Les lauréats de l’édition 2020 1er prix : Collège de la Marine - Saint Joseph - « Chez mémé » Ce jeudi 10 Décembre, c’est au sein de l’Hémicycle du Palais de la Source, que s’est déroulée la remise des prix de la deuxième édition du Concours Départemental du Film, qui a vu cette année la victoire du collège de la Marine avec son court métrage « Chez mémé ». Après « Mon quartier, mon collège et moi », les collégiens ont planché cette année sur « l’identité réunionnaise aujourd’hui ».Cette année, 11 collèges ont participé à la deuxième édition du Concours départemental du film scolaire « Ciné Collège ». Entourés de leurs enseignants, les élèves ont conçu, écrit et réalisé une vidéo d’une durée maximale de 6 minutes autour d’un thème imposé, qui était cette année « l’identité réunionnaise aujourd’hui ».« Mis en place l’an dernier par la Collectivité, ce concours se veut être une opportunité idéale d’apprentissage de la communication par la vidéo. Il vise à sensibiliser les élèves au langage cinématographique et doit leur permettre d’acquérir un regard à la fois critique et esthétique sur le monde qui les entoure. L’occasion pour eux également de s’exercer à la collaboration et à l’échange, en travaillant sur un projet d’équipe. Cet événement suscite l’engouement et la créativité des jeunes, ce qui ne peut être que bénéfique pour leur épanouissement » déclare le Département.Pour réaliser son film, chaque collège a reçu une dotation de 3 000 euros lui permettant de s’équiper en matériel, mais également de s’adjoindre l’aide d’un spécialiste de la vidéo. Fiction ou documentaire, les collégiens ont laissé libre court à leur inspiration dans le choix du court métrage.Cette année, compte tenu du thème imposé aux participants, acteurs, réalisateurs, scénaristes, techniciens son… mais surtout aux collégiens, la rigueur a été de mise pour réaliser les images sur leur ancrage culturel : rougail saucisses, maloya, plantes endémiques, langue créole, héritage des anciens, tels étaient les sujets racontés au travers de différents scénarios.Après délibération du jury, c’est le collège de la Marine qui a remporté le 1er prix du Concours 2020 avec son film « Chez mémé ».« Lisa est chez sa grand-mère. Elle découvre une vieille valise dans un coin de la maison. Sa grand-mère la rejoint et elles commencent à se remémorer le passé du grand-père à partir de photos et d’objets sortis de la valise…Surgissent alors plusieurs flashbacks autour de ce qui constitue « nout identité réunionnaise » ….Le second prix du jury a été attribué au collège de Montgaillard, suivi de près par le collège Chemin Morin. Les collèges Jean Albany et Terre Sainte remportent respectivement le 4è et 5è prix du Jury. Le prix du public revient quant à lui au Collège Chemin Morin, dont le film « Space Kréol » a largement été apprécié par les internautes.

2ème prix : Collège de Montgaillard - Saint Denis – « Lettre à Skye Watson »















Dans la même rubrique : < > L'éco-gîte du Volcan : un nouveau départ pour un des drapeaux de La Réunion Pacte de Solidarité de Lutte Anti- Vectorielle 2020 -2021 : signature de Convention entre le Département et la CIVIS