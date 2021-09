Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Le collège de Salazie remporte le premier prix de "No Gaspi 2021" Crumble de papaye et œuf mimosa en entrée; civet coq en plat de résistance et chemin de fer au chouchou en dessert. Grâce à ce menu, dit "idéal zéro déchet" et suite à la forte implication de ses élèves, ses encadrants et ses agents, le collège Auguste Lacaussade a remporté la saison 3 de No Gaspi. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le mardi 21 septembre dans ce bel établissement situé à Mare-à-Citrons, au coeur du cirque de Salazie, en présence des élues du Département Sabrina Tionohoué déléguée à la Vie éducative et Sidoleine Papaya. Ont également fait le déplacement, les partenaires de l’opération, les chefs d’établissements et les élèves lauréats des autres collèges participants à ce concours qui vise avant tout à abaisser le volume d'aliments jetés dans les poubelles.

En plus d’Auguste Lacaussade de Salazie, qui a reçu du Département un chèque d’un montant de 7000€, les collèges de L’Étang de Saint-Paul et Paul Hermann de Saint-Pierre ont également été récompensés, respectivement d'un chèque de 5250 euros et 3500 euros.



Comme chaque année, No Gaspi est ouvert à 15 collèges. Les participants mènent des réflexions et des actions tendant à limiter le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. Des ateliers d’éducation à la nutrition sont également mis en place pour les élèves qui, par la suite proposent eux-mêmes un menu "idéal". Des pesées des déchets sont organisées pour mesurer le degré d’efficacité des initiatives mises en œuvre pour réduire le gaspillage.



"L’objectif de ce concours pour le Département c’est d’apprendre à nos collégiens à bien manger, leur donner des repères nutritionnels et valoriser le travail réalisé dans les établissements. Au-delà du challenge, il y a une dimension pédagogique et citoyenne", a rappelé Sabrina Tionohoué qui n’a pas manqué de saluer "la belle synergie créée entre les élèves et les équipes pédagogiques, administratives et techniques de chaque collège. Continuons à jouer collectif !".



Avant la remise des prix, la conseillère départementale déléguée à la Vie éducative a accompagné les collégiens lors d’une visite d’exploitation chez un éleveur de volailles à Salazie. Jasmin Maillot et son fils Samuel de l’EARL Îlet Morin, membres de la coopérative de la filière volaille, ont fait découvrir le métier d'éleveur et ont répondu aux nombreuses questions des élèves.



La visite a également permis aux collégiens de se rendre compte que la bonne qualité du cari poulet servi dans leur assiette au restaurant scolaire, ne relève pas du hasard : c’est le résultat d'un dur labeur, de l’investissement et de l’effort des éleveurs qui, sept jours sur sept, toute l'année, se réveillent au quotidien avant le chant du coq. Cette mission de « valorisation des produits péi servis dans nos collèges » fait aussi partie des objectifs de No Gaspi.



Les restaurants scolaires des collèges en chiffres



Plus de 5 millions de repas servis chaque année dans les restaurants scolaires du Département.

35 000 demi-pensionnaires déjeunent tous les jours dans les collèges













