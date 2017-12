Le collège Simon Lucas gagnant du concours No Gaspi

<<< RETOUR Département de La Réunion

• 3e prix : le coût estimé de 15 jours de déchets qui n’auront pas été engendrés, soit 3 500 € C’est au jardin Botanique de La Réunion, Mascarin aux Colimaçons que s’est déroulée la remise des prix de la première édition du concours No Gaspi.Près de 200 personnes, collégiens, principaux de collèges, responsables de restauration, cuisiniers… attendaient l’annonce des résultats.Avant la remise des prix, un questionnaire réalisé sous la forme d'un quizz a été remis aux collégiens ( Concours No Gaspi 2017 : le quizz (511.99 KB) ). C'est Céline du collège Titan qui a été la meilleure et qui a reçu des mains de Jacqueline Henry, conseillère départementale une tablette tactile et ses accessoires.Lancé en septembre 2016 (année scolaire oblige), ce concours de lutte contre le gaspillage alimentaire en restauration scolaire a été fort apprécié avec l’engagement d’une véritable dynamique par l’ensemble des participants.« Ce concours a pour objectif de mobiliser les collèges sur la question de l’alimentation, et de valoriser le travail réalisé dans les établissements. Cette première édition est un véritable succès, non seulement car nous avons pu associer 15 collèges dans cette démarche, mais surtout car elle a permis de faire changer les mentalités et les manières de faire » a indiqué Jacqueline Henry.L’enjeu est réel car, avec près de 4 millions de repas servis chaque année par les cuisines départementales, les volumes de denrées alimentaires gaspillées au niveau des établissements demeurent importants ; ce sont près de 4 T par jour de déchets pour les 77 restaurants scolaires des collèges publics.Le Département a ainsi souhaité mener une action forte de sensibilisation en appelant les 35 220 collégiens demi-pensionnaires, les équipes de restauration ainsi que l’ensemble de la communauté scolaire, à agir. L’objectif général est de réduire la quantité de déchets alimentaires, dès la préparation jusqu'au retour des plateaux à la plonge.L’adhésion à ce concours a impliqué la composition d’une équipe d’au minimum 5 collégiens, tous niveaux confondus avec la participation d’un représentant du CDJ, des agents ATTEE (de restauration scolaire), des enseignants et des personnels administratifs ; la participation à une campagne de pesée des déchets alimentaires ; l’élaboration d’un menu (entrée, plat, dessert) anti-gaspillage visant à générer peu ou pas de déchets. Les participants ont également bénéficié d’ateliers « d’éducation à la nutrition » dispensés par l’association « Goût et terroirs » sous la forme d’une séance ludique, le but essentiel étant d’apprendre à savoir ce que l'on mange.« Les établissements scolaires sont des lieux d’éducation avant tout mais c’est aussi là que l’on apprend aussi à devenir des citoyens conscients du monde qui nous entoure et des conséquences de chacun de nos actes. Le concours NO GASPI s’inscrit dans cette volonté globale de provoquer une véritable conscientisation des jeunes réunionnais sur les problématiques relatives aux déchets et au gaspillage alimentaire. Le Département tient à féliciter l'ensemble des participants pour leur implication et nous espérons qu'ils deviendront des ambassadeurs du non gaspillage alimentaire » a ajouté Jacqueline Henry.• Vainqueur Collège Simon Lucas de l’Etang Salé avec une note de 17.8/20,• 2E prix : le collège Bourbon à Saint-Denis avec une note de 14,9/20• 3E prix : le collège Titan au Port avec une note de 13,4/20.Les 3 établissements lauréats recevront une subvention dédiée à la poursuite de programmes de lutte et dont le calcul, établi sur la base du nombre de kg de déchets qui n’auront pas été engendrés, est évalué aujourd’hui à 8,00 €/kg.Ainsi, les prix se décomposent suivant ces lots :• 1er prix : Une table de tri d’une valeur de 7 000 € + le coût estimé de 1 mois de déchets qui n’auront pas été engendrés, soit 7 000 €• 2e prix : le coût estimé de 3 semaines de déchets qui n’auront pas été engendrés, soit 5 250 €• 3e prix : le coût estimé de 15 jours de déchets qui n’auront pas été engendrés, soit 3 500 €

