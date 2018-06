Le collège Les Mascareignes champion de France 2018 de danse UNSS

Certaines danseuses avaient déjà participé à 3 Championnats de France ; 2018 est donc leur plus belle victoire.



Pas moins de 27 académies étaient regroupées à Istres du 5 au 8 juin dernier pour participer à cette compétition nationale au théâtre de l’Olivier, une scène habituée à recevoir des grandes compagnies de danse. C’est donc dans des conditions optimales, que la délégation de La Réunion a pu se confronter aux autres académies et ainsi échanger, partager et se nourrir des prestations des autres académies.

Au delà de la compétition, ce voyage sportif, culturel et artistique a permis aux danseuses d’aller au bout de leur projet et de se perfectionner en participant à deux ateliers, un de danse HIP HOP et l’autre de Sysmo Game.