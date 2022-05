Le collège Joseph Bédier fête son 60e anniversaire

1962-2022. « 60 ans, c’est presque l’âge de la retraite, et pourtant le collège Joseph Bédier n’a jamais été aussi jeune : par ses 650 élèves et par la modernité de ses équipements, de ses projets et de sa pédagogie. Notre souhait, c’est de poursuivre une route, au moins aussi belle que celle de ces 60 dernières années ». C’est en ces termes que le principal Denis Casier a formulé ses vœux ce 4 mai à l’occasion de la célébration du 60e anniversaire du plus ancien établissement de la ville de Saint-André.



Pour Sophie Arzal, Vice-présidente du Département déléguée à l’Épanouissement de la jeunesse, qui a représenté le Président Cyrille Melchior : « Le collège Joseph Bédier a œuvré à sa manière à bâtir La Réunion d’aujourd’hui à travers ces jeunes aujourd’hui devenus adultes et qui participent, chacun à leur manière, à la vie de la Cité ».



En effet, plusieurs anciens du collège, devenus médecins, avocats, chefs d’entreprise… sont venus témoigner de leur parcours à l’occasion d’un forum des métiers organisé autour de divers ateliers, dans le cadre de la célébration.



Avant de dévoiler la fresque des 60 ans, en compagnie de la Rectrice, sur la façade principale du collège, la Vice-présidente Sophie Arzal n’a pas manqué de rappeler « l’engagement total du Département aux côtés de la communauté éducative du collège, notamment dans le cadre des besoins en matière de réhabilitation des locaux à travers la dotation globale accordée chaque année par la Collectivité. Nous sommes aussi présents lors des événements exceptionnels comme ce fut le cas en 2018 à la suite des dégâts occasionnés par la tempête Fakir. Le Président Cyrille Melchior s’était alors rendu ici même pour constater le sinistre et annoncer le déblocage d’une enveloppe de près de 85 000 euros ».



Exposition de photos anciennes, livre d’or numérique renfermant les témoignages d’anciens éparpillés dans le monde et la projection de vidéos de présentation ont également rythmé la journée d’anniversaire. Côté animation, un spectacle de chants et de danses des collégiens faisant référence aux « 7 décennies de musique », a débuté avec « Le lion est mort ce soir », une chanson du chanteur Henri Salvador sortie en 1962.



Invitée d’honneur de la célébration - aux côtés de plusieurs élus de la ville de Saint-André, de la Conseillère départementale Viviane Ben Hamida et de Michael Mathaux, Sous-préfet de Saint-Benoît - la Rectrice d’Académie Chantal Manès-Bonnisseau a retracé durant son discours, le parcours exemplaire de Joseph Bédier, philologue romaniste français, spécialiste de la littérature médiévale, installé à La Réunion depuis 1744. Elle a ensuite enfermé quelques objets collectés par les élèves, dans une capsule temporelle, qui sera conservée et qui sera ouverte dans 60 ans, soit le 4 mai 2082 !