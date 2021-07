A la Une ... Le collège Edmond Albius récompense ses talentueux élèves

Ce mardi, le collège Edmond Albius du Port a récompensé ses élèves qui ont participé au concours d’anglais The Big Challenge. Un jeune réunionnais de 6e a tout simplement réalisé un sans-faute pour s’imposer devant 19.000 participants. Plusieurs autres élèves se sont également distingués. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 17:22

Zot lé vraiment amazing ! Plusieurs élèves du collège Edmond Albius se sont distingués lors du concours d’anglais national The Big Challenge. Il s’agit d’un quizz composé de questions de compréhension écrite, mais aussi de questions à base de compréhension orale, et de questions portant sur la linguistique. Les élèves pratiquent sur l’année en allant sur le site internet et avec le professeur d’anglais, puis passent le quizz en ligne au mois de mai.



Rehan Dilhavarhoussen, élève de 6e, qui a remporté le premier prix national du jeu-concours devant plus de 19.000 participants de France en totalisant 350/350 points. Il remporte le 1er prix national du niveau 6e et reçoit comme prix le super diplôme "Or" First Class National Honours, une tablette, le t-shirt The Big Challenge 2021 et la super coupe nationale The Big Challenge. Cet élève remporte par ailleurs le prix d’excellence en arrivant premier de sa classe sur l’année scolaire.



Par ailleurs, 3 élèves se sont démarqués lors de ce jeu-concours:



Cyrielle Ramin Ponambalom a obtenu un excellent résultat et remporte le 2e prix départemental du niveau 6e et reçoit comme prix : le super diplôme "Or" First Class National Honours, une enceinte Bluetooth, le t-shirt The Big Challenge 2021 et la super coupe régionale The Big Challenge.



Félicitations spéciales à Lehana Tiverne-Bègue qui a obtenu un excellent résultat et remporte le 1er prix départemental du niveau 5e et reçoit comme prix : le super diplôme "Or" First Class National Honours, une enceinte Bluetooth, le t-shirt The Big Challenge 2021 et la la super coupe régionale The Big Challenge.



Félicitations également à Gwendoline Sotron qui a obtenu un excellent résultat et remporte le 8e prix départemental du niveau 4e et reçoit comme prix : le super diplôme "Or" First Class National Honours, une enceinte Bluetooth, le t-shirt The Big Challenge 2021 et la super coupe régionale The Big Challenge.



Leurs professeurs d’anglais Mme Fougeroux, Mme Grondin, Mme Sinaya, Mme Chemin ainsi que l’ensemble du collège les félicitent pour ces très beaux résultats.









Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur