Gilets Jaunes Le collectif des étudiants en gilets jaunes interpelle la Ministre des Outre-mer Voici leur communiqué :





Naturellement, nous souhaitons d'abord rappeler que nous souscrivons pleinement aux revendications des gilets jaunes avec qui nous sommes sur différents barrages.



Nous souhaiterions que la Ministre apporte des réponses sérieuses sur la demande de fin du monopole sur les carburants (la seule baisse des prix n'est que poudre aux yeux!), l'augmentation du SMIC, l'augmentation des aides sociales ou encore l'alignement du prix des produits de consommation sur ceux de la métropole.



Dans le cadre de la rencontre entre la Ministre des Outre-mers et la délégation de gilets jaunes à la Préfecture de Saint-Denis lors de son arrivée dans l'île ce mercredi 28 Novembre 2018, le collectif des étudiants en gilets jaunes a présenté 5 revendications pour améliorer le pouvoir d'achat des étudiants réunionnais :



1) Le gel des loyers au CROUS de La Réunion pour une durée de 3 ans ;



2) L'encadrement des loyers dans le privé sur les villes universitaires : Tampon, Saint-Denis et Saint-Pierre dans le cadre des dispositifs des lois DUFLOT, ALUR et ÉLAN pour avoir un loyer moyen qui ne dépasse pas 380 euros pour 25m2 ;



3) La construction de 200 logements étudiants sur la commune de Saint-Denis avec l'organisation rapide d'une rencontre, sous l'égide du Préfet, entre le CROUS (maitrise d'ouvrage), la mairie de Saint-Denis (foncier) et La Région Réunion (financement) pour améliorer la situation du logement étudiant où chaque année il y a plus de 5 000 demandes pour 1 100 chambres ;



4) La mise en place d'un complément de bourse (dispositif régional ou national) de 100 euros par mois pour l'ensemble des étudiants boursiers afin de faire face à la vie chère dans l'île ;



5) La mise en place d'une allocation d'autonomie pour l'ensemble des jeunes afin de sortir les étudiants non boursiers de la précarité.



Si la Ministre a écouté nos demandes, force est de constater qu'elle n'a toujours pas entendu. Dans un territoire tel que le nôtre où 42% de la population est en dessous du seuil de pauvreté, les familles ne parviennent plus à aider les jeunes qui font des études.



La Ministre doit répondre de façon concrète et nous appelons les étudiants de l'île à amplifier leurs présences sur les différents barrages de l'île jusqu'à l'obtention des réponses concrètes d'une ministre qui semble volontaire mais qui doit faire ses preuves tant pour les étudiants en gilets jaunes que pour l'ensemble des gilets jaunes aux quatre coins de l'île ! "

Alex Collectif des Étudiants en Gilets Jaunes "Le collectif des étudiants en gilets jaunes appelle la Ministre des Outre-mers à agir concrètement et rapidement pour le pouvoir d'achat des 22 500 étudiants réunionnais !Naturellement, nous souhaitons d'abord rappeler que nous souscrivons pleinement aux revendications des gilets jaunes avec qui nous sommes sur différents barrages.Nous souhaiterions que la Ministre apporte des réponses sérieuses sur la demande de fin du monopole sur les carburants (la seule baisse des prix n'est que poudre aux yeux!), l'augmentation du SMIC, l'augmentation des aides sociales ou encore l'alignement du prix des produits de consommation sur ceux de la métropole.Dans le cadre de la rencontre entre la Ministre des Outre-mers et la délégation de gilets jaunes à la Préfecture de Saint-Denis lors de son arrivée dans l'île ce mercredi 28 Novembre 2018, le collectif des étudiants en gilets jaunes a présenté 5 revendications pour améliorer le pouvoir d'achat des étudiants réunionnais :1) Le gel des loyers au CROUS de La Réunion pour une durée de 3 ans ;2) L'encadrement des loyers dans le privé sur les villes universitaires : Tampon, Saint-Denis et Saint-Pierre dans le cadre des dispositifs des lois DUFLOT, ALUR et ÉLAN pour avoir un loyer moyen qui ne dépasse pas 380 euros pour 25m2 ;3) La construction de 200 logements étudiants sur la commune de Saint-Denis avec l'organisation rapide d'une rencontre, sous l'égide du Préfet, entre le CROUS (maitrise d'ouvrage), la mairie de Saint-Denis (foncier) et La Région Réunion (financement) pour améliorer la situation du logement étudiant où chaque année il y a plus de 5 000 demandes pour 1 100 chambres ;4) La mise en place d'un complément de bourse (dispositif régional ou national) de 100 euros par mois pour l'ensemble des étudiants boursiers afin de faire face à la vie chère dans l'île ;5) La mise en place d'une allocation d'autonomie pour l'ensemble des jeunes afin de sortir les étudiants non boursiers de la précarité.Si la Ministre a écouté nos demandes, force est de constater qu'elle n'a toujours pas entendu. Dans un territoire tel que le nôtre où 42% de la population est en dessous du seuil de pauvreté, les familles ne parviennent plus à aider les jeunes qui font des études.La Ministre doit répondre de façon concrète et nous appelons les étudiants de l'île à amplifier leurs présences sur les différents barrages de l'île jusqu'à l'obtention des réponses concrètes d'une ministre qui semble volontaire mais qui doit faire ses preuves tant pour les étudiants en gilets jaunes que pour l'ensemble des gilets jaunes aux quatre coins de l'île ! " Zinfos974 Lu 214 fois





Dans la même rubrique : < > CITALIS maintient ses services vendredi 30 novembre Fermeture des écoles, crèches et jardins d’enfants de la Ville de Saint-André