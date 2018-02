Le collectif des députés de La Réunion à propos du CHU : "Soutien et vigilance"

Réuni hier 31 janvier à Paris, le COPERMO a validé la participation financière de l’État dans la reconstruction et la réhabilitation du bâtiment central de Saint-Pierre.



Nous tenons bien sûr à saluer cette décision favorable qui évitera au CHU de La Réunion de recourir à nouveau à l’emprunt et à l’autofinancement et donc d’augmenter le déficit.



Une première étape décisive vient d’être franchie.



Une nouvelle phase s’ouvre. Elle nous mobilise déjà. En effet, avec une vigilance sans faille, nous continuerons d’intervenir et nous soutiendrons le CHU dans l’objectif d’assurer à tous les Réunionnais un égal accès à des soins de qualité.



C’est d’ailleurs pour cela que nous allons très rapidement demander au Ministère de la Santé de lancer une mission afin de mieux cerner la réalité d’un CHU ultra-marin. Consolider la politique de santé publique à La Réunion exige d’apprécier ce que nos particularités (éloignement et insularité) et notre vocation (coopération régionale) impliquent en plus des missions classiques.



Ericka BAREIGTS

Nathalie BASSIRE

Huguette BELLO

David LORION

Nadia RAMASSAMY

Thierry ROBERT