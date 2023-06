A la Une . Le collectif des Usagers et Greenpeace à nouveau mobilisés pour la réouverture des Jardins de Manapany

Le collectif veut obtenir le classement des Jardins de Manapany dans le domaine public et continue de se mobiliser aux côtés de Greenpeace. En attendant la prochaine décision du tribunal administratif, les militants ont sensibilisé en ce dimanche de la fête des pères. Par NP - Publié le Dimanche 18 Juin 2023 à 16:40

Le communiqué:



Ce dimanche, pour la fête des pères, le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany (CUJM) a tenu sa 31ème manifestation depuis la fermeture des Jardins, il y a un peu plus de 3 ans, soutenu par Greenpeace La Réunion. Une petite 100aine de Réunionnais et de touristes ont bravé la pluie intermittente pour se rendre devant les grilles des Jardins où le collectif les a informé sur l’avancée de la procédure juridique qu’il a lancé pour la réouverture des jardins de Manapany. Le tribunal administratif statuera en effet, très prochainement.



Pétanques, ballon, molki étaient à disposition des enfants et de leurs parents : tous espèrent comme le collectif, que très vite l’herbe accueillante et douce des Jardins redeviendra leur terrain de jeux !



Depuis 3 ans, en effet, le collectif n’a pas que manifesté place Luc Donat pour faire entendre son mécontentement face à la fermeture autoritaire et unilatérale des jardins communaux par la municipalité, mais il a aussi réalisé de nombreuses démarches administratives et juridiques pour obtenir leur réouverture.



Petit rappel historique : Le 13 mai 2020, à l’heure du déconfinement, les riverains tombent sur des panneaux « Interdit au public » qui accompagnent un arrêté municipal fermant les jardins communaux de Manapany.



Le 2 août 2020, un premier rassemblement de citoyens s’organise dans les jardins pour demander à la mairie les raisons de cette fermeture alors que tous les jardins de la commune de St Joseph ont ré-ouvert. 305 citoyens co-signent et déposent en mairie le 9 septembre, une lettre destinée à M. Lebreton demandant des explications.



Le 21 septembre, la mairie reçoit quelques représentants du mouvement et dans le même temps, envoie des agents municipaux qui tronçonnent des arbres, habitats du gecko vert de Manapany (espèce en voie d’extinction critique) pour installer de hautes grilles. Quelques temps plus tard, un mur immense mur sera monté fermant l’accès des jardins côté bassin.



Le 22 septembre, une réunion municipale a lieu dans la salle communale de Manapany. Les élus pris à parti par des manifestants, profèrent des injures dont le fameux : "Vous êtes des contribuables en 2 mots " filmé et vu plus de 150 000 fois.



Le 27 septembre, la manifestation hebdomadaire est sévèrement réprimée par la gendarmerie, présente massivement sur les lieux. Le public, gramounes, femme, enfants se retrouvent sous les gaz lacrymogènes.



Le 28 septembre, un premier référé urgent contre l’interdiction d’accès aux jardin est déposé au tribunal administratif. Il est rejeté 2 jours plus tard.



Le 10 novembre 2020, le collectif fait constater par un huissier la présence et la hauteur des grilles et murs réalisés par la commune. Ce même mois, plus de 200 courriers en accusé/ réception sont déposés auprès du Préfet et du Procureur de la République pour demander une médiation entre le Collectif et la commune de St Joseph pour leur demander d’établir le dialogue.



En mars 2021, le collectif dépose un recours contentieux au tribunal administratif afin d’obtenir les actes de propriété des jardins. Ce recours fait suite aux multiples refus de la mairie de fournir une copie de ces documents, malgré la demande en A/R fait le 15 octobre, puis les démarches auprès du médiateur de la République, puis de la CADA qui tous confirment l’obligation légale qu’à la mairie de fournir ces documents.



Ce recours abouti en faveur du Collectif en juin 2022 : il obtient enfin les documents concernant l’acquisition des jardins par la commune en 1967. Sur ces actes, aucune mention de l’appartenance au domaine privé communal (contrairement à ce qu’a toujours affirmé la mairie). En août 2021, une requête est déposée au tribunal administratif pour obtenir le classement des Jardins dans le domaine communal public. C’est cette requête qui va être jugée très prochainement.



Enfin, en novembre 2021, une plainte auprès de la Procureur de la République a été déposée contre les grilles et les murs qui entourent les jardins de Manapany, qui ne respectent pas le Plan Local d’Urbanisme.



Le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany milite depuis 3 ans en faveur de la réouverture du seul espace vert public du quartier de Manapany via des manifestations mais aussi des procédures juridiques. Il espère obtenir gain de cause dans les prochains jours auprès du tribunal administratif. Alors, le ti coin charmant pourra à nouveau accueillir les traditionnels pique-nique, les amoureux des geckos, les baigneurs, revenant à l’usage que les Réunionnais avaient de ce petit coin de paradis préservé depuis plus de 20 ans.



Le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany et Greenpeace La Réunion