La grande Une Le collectif de Manapany invite les élus au dernier épisode avant les vacances

Ce dimanche, le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany organise la dernière mobilisation de cette année 2020. Depuis plus de 4 mois, il se mobilise pour notamment sensibiliser à la protection de l’environnement et de la biodiversité du "ti coin charmant" mais aussi de toute l'île. Par Christelle Boyer - Publié le Dimanche 13 Décembre 2020 à 07:41 | Lu 572 fois

"Nous avons invité Patrick Lebreton, le maire, David Lorion, député de la 4ème circonscription, Hary-Claude Morel, élu à l'urbanisme et Jean-Denis Naze, élu à l'environnement"

Ce dimanche de 14h à 17h, le "ti coin charmant" accueille une nouvelle fois des stands et propose des balades autour des thèmes de la protection de l'environnement, de l’exceptionnelle biodiversité de Manapany et de notre île; de la protection des conditions de vie à La Réunion et de la protection du patrimoine historique et culturel réunionnais.



Greenpeace, le Collectif 5000 pié dbwa, Germin'acteurs, Attac, NOI, le Collectif Toush pas Nout pié dbwa, l'Association des Propriétaires, Riverains et Habitants de Manapany, XR et le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany souhaitent ainsi créer et renforcer "les liens de la convergence des luttes pour un autre demain".



"Un circle song pour se rappeler que derrière les grilles l'on écoutait de la musique" et une visite des futurs travaux pour l'implantation de l'hôtel sont également prévus.



Une manifestation déclarée en préfecture et qui se tiendra dans le respect du protocole Covid, tiennent à préciser les organisateurs.



