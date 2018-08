La grande Une Le collectif "NON à la Route des Géraniums" veut des garanties





Loin d’avoir été convaincu par la décision du président de Région, le collectif "NON à la Route des Géraniums" a maintenu sa manifestation devant le siège de la collectivité pour lundi 3 septembre à 10h.



Eric Marvillier, porte parole du collectif, attend l’officialisation de l’arrêt du projet pour se réjouir. "Pour que la Région puisse respecter les formes, il lui faut prendre une décision durant une Commission officielle comme la Commission Permanente et que cette décision signée de la main du Président de Région soit adressée à la CNDP. La CNDP pourra alors officialiser la décision. Vous comprendrez alors pourquoi nous n'accordons aucun crédit à cette annonce médiatique destinée à démobiliser la population pour la manifestation", déclare-t-il dans un communiqué.



Le 13 avril dernier, la Région avait déjà annoncé le retrait du projet, rappelle-t-il "alors que le 30 avril elle avait envoyé un courrier officiel en missouk à la CNDP dans lequel il n'est plus question d'abandonner le projet et qu'elle en préservera les intérêts".



