Le collectif # Marchons Enfants donne ses arguments contre la loi bioéthique

Le collectif # Marchons Enfants veut interpeller les parlementaires contre la loi bioéthique qui doit être présenté à l’Assemblée nationale. Selon eux, cette loi n’est bonne ni pour les enfants ni pour la santé des femmes. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 11 Octobre 2020 à 16:25 | Lu 630 fois

Lorsqu'un pays cesse de protéger les plus fragiles, les sans-voix, il est sur la pente glissante de l'horreur que nous avons dénoncée dans un passé pas si lointain. Tout ce qui porte atteinte à la vie doit être vigoureusement combattu. La chimère d'un homme augmenté, d'une race supérieure, est une vieille croyance qui remonte aux temps les plus anciens : "Vous serez comme des dieux"...



"C'est cette idéologie qui a donné le racisme, engendré l'esclavage et produit l'horreur de l'épuration ethnique et l'élimination systématique et industrielle des camps de la mort, dénoncée et condamnée par le Tribunal de Nuremberg..."







Une loi ni bio, ni éthique... Non à

Les Réunionnais ne veulent pas du projet de loi bioéthique qui n'est ni bio ni éthique !

On veut protéger la nature, les animaux et les plantes. L'être humain a aussi besoin d'être protégé !

Ceci est un appel aux Parlementaires de La Réunion à voter contre le projet de loi bioéthique.



Une loi fabriquant volontairement des enfants interdits de père :

La PMA « pour toutes », qui étendrait la procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes et aux femmes seules, priverait volontairement des enfants de père toute leur vie. Ils ne connaîtraient ni son visage, ni sa tendresse, ni sa voix, ni son histoire, ni sa famille...



Une loi anti-écologique :

Le projet de loi permet de faire conserver ses ovules sans motif médical pour faire un enfant plus tard par PMA : mais le taux d'échec est de 80% ! Et la stimulation hormonale + le prélèvement des ovules sont risqués ; ils violentent le corps des femmes. Non à la procréation de plus en plus technique !







Une loi dont les malades seront victimes :

L'hôpital est en crise, les soignants débordés, le manque de moyens dramatique (même pendant l'épidémie !). Non, les médecins ne sont pas là pour faire des PMA pour des femmes fécondes, ni la Sécurité Sociale pour les rembourser !



Une loi mensongère :

L'acte de naissance d'enfants nés de PMA pourrait indiquer deux mères. Les enfants concernés auraient l'interdiction de se faire reconnaître par leur père. Stop à l'injustice pour les enfants !



Des embryons animal-homme et des embryons transgéniques :

Les chercheurs auraient le droit de modifier le patrimoine génétique des embryons humains et même de faire des mélanges génétiques animaux-hommes. Stop aux apprentis-sorciers !



L'interruption de grossesse jusqu'à 9 mois :

L'interruption médicale de grossesse (IMG) serait possible jusqu'à 9 mois en cas de « détresse psychosociale », motif flou qui revient en fait à supprimer le délai légal de l'IVG. Protégeons les enfants !



La traque des trisomiques :

Certains Parlementaires souhaitent permettre la traque des trisomiques dès le stade de l'éprouvette dans le cadre d'une PMA. Non au rejet des personnes handicapées ! Non au racisme chromosomique ! Oui à la diversité au sein du genre humain !



Dans ce contexte de limitations des regroupements nous, citoyens résistants, manifestons de cœur pour la défense de la vie.

Le relais du collectif : "# Marchons Enfants" à la Réunion.

Quand la guerre est perdue, la résistance prend le relais...



