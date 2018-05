Le cogneur de femme se fait corriger en prison

Un Saint-Pierrois de 34 ans a écopé hier de six mois de prison ferme. L'homme avait été arrêté vendredi dernier après avoir asséné un coup de boule à sa compagne.



Alcoolisé, zamalé et amateur de cocktail à l'Artane, l’homme "sympathique" en temps normal, décrit sa compagne, devient violent lorsqu'il est sous effet, écrit le Journal de l'Ile.



Vendredi soir, après la réception d'amis dans la maison du couple, il a, pour une raison indéterminée, frappé sa femme. Une compagne qui portait à ce moment-là son enfant de 8 mois dans les bras, lequel a été légèrement blessé dans l’action.



L’homme, déjà condamné à de multiples reprises pour avoir tabassé une ex, puis en 2017 déjà sur sa compagne actuelle, a été mis en détention provisoire ce week end. Mais les choses se sont mal passées pour l’homme de 34 ans, raconte le Quotidien.



En prison, il a été corrigé par des détenus, avant qu’ils tentent de lui retirer son jogging, sans doute pour l'humilier. Son avocat a demandé, en vain hier lors de sa comparution immédiate, la clémence du tribunal.