Le Zinfos des Bonnes Nouvelles

Le coeur du Petit Conservatoire de l'Est - "La chanson des confinés"

Sur une reprise du morceau "Ensemble" de Jean Jacques Goldman, le coeur du Petit Conservatoire de l'Est nous propose une adaptation très "à propos" de la crise que nous traversons. Une ingénieuse façon de sensibiliser les Réunionnais et de montrer une fois de plus l'étendue des talents locaux. "Le coeur du Petit Conservatoire de l'Est a voulu chanter son fonnkèr sur cette situation inédite" apprend-on sur le résumé de la vidéo. Décidément une belle initiative.