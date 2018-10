Le code des marchés publics incorpore des mesures expérimentées à La Réunion par SBA

La CPME Réunion, association présidente du SBA Réunion*, salue les mesures annoncées par la secrétaire d’Etat Delphine Gény-Stephann qui a présenté, ce lundi 1er octobre 2018, les grands axes de la stratégie du gouvernement en matière de commande publique.



Cette réforme devrait faciliter l’accès des TPE et PME aux marchés publics. En effet, certaines des mesures annoncées (ci-dessous) ont été préconisées par l’association SBA, à l’image de l’affacturage inversé, la diminution du taux maximal de la retenue de garantie de 5 à 3%, et surtout l’augmentation des avances à la commande, qui est compris entre 20 et 30% pour les titulaires de marchés publics de l’Etat au sein de la convention SBA . Le code des marchés publics incorpore donc progressivement les fondamentaux du SBA Réunion. Notre territoire démontre une nouvelle fois sa capacité à innover et à s’ériger en modèle inspirant.



La commande publique territoriale est un levier important de développement économique dans les territoires. Elle doit donc profiter en priorité aux acteurs économiques locaux. Ce message martelé par les membres de l’association SBA semble aujourd’hui pris en compte. Ceux-ci suivront avec attention l’application des mesures annoncées. SBA Réunion accompagne d’ores et déjà les entrepreneurs locaux, notamment via des formations relatives à la dématérialisation des marchés publics.



*La CPME Réunion a défendu et mis en place le SBA (Stratégie du bon achat). Ce collectif, devenu association en 2016, rassemble 14 organisations professionnelles et 13 collectivités signataires. Le SBA vise à rediriger la commande publique à destination des opérateurs économiques locaux pour en faire un puissant levier de développement territorial.