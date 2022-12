A la Une . Le club réunionnais des "entreprises qui s'engagent" prend enfin son envol

Créé en septembre 2021, la déclinaison locale de ce projet national a finalement été lancé ce vendredi à la préfecture. À cette occasion cinq nouvelles sociétés l'ont rejoint, pourtant leur nombre à une vingtaine. Par La rédaction - Publié le Samedi 10 Décembre 2022 à 11:35

Rassembler et offrir une plateforme de discussion à des acteurs économiques qui souhaitent avoir un impact positif sur leur territoire, voilà l'objectif de la communauté "les entreprises s'engagent", lancée en juillet 2018 par le président Macron. Si le projet a une part nationale, cette communauté s'inscrit avant tout au niveau local, avec des clubs régionaux.



Ce sont désormais presque tous les départements de France qui sont maillés par ces clubs. "Ce sont plus de 65.000 entreprises qui sont membres de ce réseau. Nous voulons penser l'entreprise de demain, en accompagnant et en soutenant les initiatives locales", rappelle Joséphine Labroue, directrice adjointe du réseau en visioconférences depuis Paris.



Créé en septembre 2021, le club Réunion rassemble déjà une vingtaine d'entreprises, en comptant celles qui l'ont rejoint officiellement ce vendredi. "Il a fallu attendre 14 mois pour finalement aboutir à la création officielle du club Réunion, mais ça valait le coup. Nous avions déjà eu un avant-goût de ce genre d'initiatives avec le réseau Entreprises Fond'Ker, mais nous passons maintenant à l'étape supérieure", souligne Shenaz Bagot, présidente du club Réunion.

"Partager les expériences pour un développement harmonieux et inclusif"



Ces réseaux locaux fonctionnent autour d'une entreprise de référence, et à La Réunion, c'est le Crédit Agricole qui s'est porté volontaire. "Ce club est une opportunité pour partager des expériences pour un développement inclusif et harmonieux. C'est un engagement à créer un dynamisme collectif avec un progrès économique, mais pas à n'importe quel prix", explique Didier Estebe, directeur général adjoint du Crédit Agricole.



"Donner confiance, et donner les clefs, notamment aux jeunes pour réussir, c'est l'esprit de ce club innovant. C'est la preuve que l'État s'engage dans les territoires, en fédérant des acteurs autour de valeurs d'insertion et de création", souligne le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini.



Ne pouvant s'empêcher une remarque sur l'actualité, le représentant de l'Etat a fait un parallèle entre cette initiative et les annonces sur le BQP. "Je suis très fier de cette capacité de discussion avec les entreprises locales dans des coopérations publique-privé, malgré ce que les Unes de la presse rapportent", lance le préfet.