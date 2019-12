A la Une .. Le club de Niort prêt à venir jouer à La Réunion si... Et si les Chamois venaient "goûter" au soleil de La Réunion ? Le tirage au sort de la Coupe de France de football lundi soir dernier a figé le tableau des 32es de finale de la prestigieuse coupe.





À ce stade, ce sont les Chamois Niortais qui recevront dans leur département des Deux-Sèvres lors de ce match programmé le 4 janvier 2020. Mais pourquoi pas imaginer que le club métropolitain joue le jeu d'un déplacement à La Réunion ?



Le règlement de la Coupe de France prévoit en effet que le club situé à au moins 2 niveaux d'écart par rapport à son adversaire (ce qui est le cas entre Niort (L2) et la JSSP (Division Honneur) puisse avoir le bénéfice de recevoir son adversaire métropolitain.



Mais dans les faits, à partir des 32es de finale et l'entrée en lice des cadors de Ligue 1 et de Ligue 2, les clubs ultra-marins perdent systématiquement ce bénéfice. Les raisons invoquées par la Fédération française de football sont plus ou moins recevables : le coût d'un déplacement (supporté par la FFF) d'une équipe de top niveau loin de sa base, le calendrier très contraint pour les grosses équipes du haut de tableau qui doivent donc effectuer un déplacement lointain ou encore l'état des terrains sous les tropiques, de moins bonne facture qu'en métropole.



L'invitation est en tout cas lancée à l'équipe de Niort qui dit être prête (avec une certaine dose d'humour via un tweet du journaliste Antoine Forestier) à sérieusement étudier la question dès lors que la barre des 1000 retweets sera franchie.



Chiche ? Avis donc aux Réunionnais possédant un compte twitter pour faire grimper le nombre de retweets et faire de ce défi une réalité début janvier, au stade Volnay ! Au cours de ce tirage , les supporters de la JSSP ont découvert le nom de leur futur adversaire. Guy Stéphan (adjoint de Didier Deschamps chez les Bleus) et son fils Julien Stéphan (l'entraîneur de Rennes où s'est déroulé le tirage) ont été les mains innocentes de ce tirage qui va faire s'opposer Niort à la Saint-Pierroise.À ce stade, ce sont les Chamois Niortais qui recevront dans leur département des Deux-Sèvres lors de ce match programmé le 4 janvier 2020. Mais pourquoi pas imaginer que le club métropolitain joue le jeu d'un déplacement à La Réunion ?Le règlement de la Coupe de France prévoit en effet que le club situé à au moins 2 niveaux d'écart par rapport à son adversaire (ce qui est le cas entre Niort (L2) et la JSSP (Division Honneur) puisse avoir le bénéfice de recevoir son adversaire métropolitain.Mais dans les faits, à partir des 32es de finale et l'entrée en lice des cadors de Ligue 1 et de Ligue 2, les clubs ultra-marins perdent systématiquement ce bénéfice. Les raisons invoquées par la Fédération française de football sont plus ou moins recevables : le coût d'un déplacement (supporté par la FFF) d'une équipe de top niveau loin de sa base, le calendrier très contraint pour les grosses équipes du haut de tableau qui doivent donc effectuer un déplacement lointain ou encore l'état des terrains sous les tropiques, de moins bonne facture qu'en métropole.L'invitation est en tout cas lancée à l'équipe de Niort qui dit être prête (avec une certaine dose d'humour via un tweet du journaliste Antoine Forestier) à sérieusement étudier la question dès lors que la barre des 1000 retweets sera franchie.Chiche ? Avis donc aux Réunionnais possédant un compte twitter pour faire grimper le nombre de retweets et faire de ce défi une réalité début janvier, au stade Volnay !

Allez, chiche ! #LaReunion #coupedefrance #team974 https://t.co/R2xZxH9K2G — zinfos974 (@zinfoslive) December 11, 2019 ludovic.grondin@zinfos974.com Lu 797 fois







Dans la même rubrique : < > Ste-Marie : Richard Nirlo entendu par les gendarmes Toujours chaud mais avec de bons grains probables dans les hauts cet après-midi