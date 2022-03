A la Une .. Le climat des affaires a été bon à La Réunion en fin d’année dernière

L’Institut d’émission des départements d’Outre-mer (IEDOM) vient de publier son rapport sur le climat des affaires du dernier trimestre de 2021. La tendance est favorable et supérieure à la moyenne de longue durée. Les exportations ont augmenté, tandis que le secteur privé a créé 2.400 emplois. Par NP - Publié le Lundi 14 Mars 2022 à 15:37

Le communiqué de l'IDEOM :



L’IEDOM publie les Tendances conjoncturelles relatives au quatrième trimestre 2021. Le climat des affaires à La Réunion reste largement favorable fin 2021, avec un indicateur du climat des affaires (ICA) stable à 113, toujours supérieur à sa moyenne de longue période. Sur ce trimestre, les entreprises réunionnaises bénéficient d’un environnement économique plus favorable, avec la levée des restrictions sanitaires en octobre. Elles constatent ainsi une activité vigoureuse et indiquent augmenter leurs effectifs. La nouvelle vague épidémique débutée en décembre pèse toutefois sur les perspectives des chefs d’entreprise pour début 2022.



Un net rebond des prix à la consommation



À décembre 2021, en glissement annuel, l’indice de prix à la consommation progresse de +3,3 % à La Réunion contre +2,8 % en France hors Mayotte. Ces tensions inflationnistes devraient se poursuivre en 2022, les chefs d’entreprise interrogés indiquant très majoritairement augmenter leur prix de vente. Cette situation est largement liée aux hausses subies par les entreprises concernant le prix de leurs intrants, de leurs marchandises, ou encore le coût du fret. Selon l’enquête IEDOM, les deux-tiers des entreprises interrogées sont concernées, avec une augmentation des coûts sur l’année supérieure à +10 % pour la moitié d’entre-elles. Plus de 80 % des professionnels disent répercuter au moins partiellement ces hausses sur leurs prix de vente.



Une consommation des ménages robuste et un marché du travail dynamique



Au quatrième trimestre, la consommation des ménages fait preuve de dynamisme. En cumul sur le trimestre et en montant, les paiements par CB sont supérieurs de 4 % à la même période de 2020 et de 15 % par rapport au quatrième trimestre 2019. Les crédits à la consommation progressent également de 4,8 % entre fin décembre 2020 et fin décembre 2021.

Le marché du travail réunionnais continue de s’améliorer au quatrième trimestre 2021. Entre septembre et décembre 2021, environ 2 400 emplois salariés ont été créés, soit une hausse de +1,4 %. La reprise épidémique en fin d’année a néanmoins perturbé l’organisation du travail dans les entreprises : 40 % des entreprises de notre échantillon sont concernées par des arrêts-maladie liés à la Covid-19 au quatrième trimestre contre 10 % le trimestre précédent.



Une fin d’année dynamique dans tous les secteurs, mais des inquiétudes pour 2022 notamment pour le secteur agricole et agroalimentaire



Les professionnels des secteurs de l’agriculture-pêche et des industries agroalimentaires subissent une augmentation de leurs charges et une détérioration de leur trésorerie. Ils anticipent de plus une dégradation de leur activité pour début 2022, amplifiée par le passage de cyclone Batsirai L’activité dans la construction reste en revanche bien orientée fin 2021, avec un nombre de logements mis en chantier qui continue de croître. Ce secteur est par contre plus fortement concerné par la hausse des prix de ses intrants. Les entreprises des services marchands témoignent d’une activité dynamique et présentent pour 2022 des perspectives favorables, notamment en termes d’investissement. Enfin, le secteur du tourisme reprend des couleurs, avec une fréquentation hôtelière qui se rapproche de son niveau d’avant-crise. Un recours moindre à l’activité partielle reflète également ce retour à la normale en terme d’activité : en moyenne ce trimestre, 5 % des effectifs de l’hôtellerie-restauration sont concernés par ce dispositif, contre 35 % le trimestre précédent.