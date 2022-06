Le clientélisme au goût du jour !

Je ne parle que pour la Réunion bien sûr.

Parce que je ne parle que de ce que je sais et que la Réunion a une longue tradition de la chose plus que séculaire ..c'est dans les gènes .



Dans Sindni, le candidat soutenu par la municipalité à coup de repas carri dans les clubs de 3e âge des quartiers automatiquement affiliés, ajoutés aux cadeaux pour la fête des mères et des outils informatiques pour leurs marmailles, la coupe des cadeaux est pleine, l'achat de sympathie électorale est manifeste....

il ne s'agit pas de doctrine politique ni de projet pou la Réunion, il s'agit de fidélité à la bienfaitrice qui par délégation demande d'agir et de voter pour le candidat désigné ...

c'est comme ça et de ça que me parlent les comères du commerce que je rencontre, plus que satisfaites des prestations repas et des cadeaux.



Dans ce fourbi électoral, les autres candidats ont peu de chance auprès de l'électorat populaire...qui n'a d'oreilles que pour son ventre... Faut-il le blâmer ! Chacun i veill' su son van de riz!



Les recalés de toujours comme les nouveaux venus,la gueule enfarinée et les dents longues sont invités à se rhabiller.

C'est avec plein d'ambition que la jeunesse est tentée par l'aventure politique mais ils brûlent les étapes d'initiation au jeu démocratique pensant que tout le monde i lé gentil tout le monde i lé bon... que tout le monde i lé égal.

Une sornette de la devise républicaine.

La preuve même qu'ils n'ont pas vécu .

Faisons preuve de modestie, nous sommes passés par là à avoir subi quelques coups de "rest trankil" avant de rester trankil.

La situation de Sindni semble être la même dans le Sud, dans l'Est et dans l'Ouest ...c'est un scénario classique des évènements politiques à la Réunion.

On ne change pas ces habitudes même s'il s'agit de cancres !

Tout donne l'impression qu'on les aime comme ça, avec ce pedigree.



Le scrutin à caractère national est municipalisé d'office puisque chaque grand maire désigne d'autorité à sa population,le député à élire, qui son fils, sa fille ou son esclave politique .