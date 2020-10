Faits-divers Le clan Sinimalé devant le tribunal correctionnel ce vendredi

Le tribunal correctionnel se penche ce vendredi sur l'affaire impliquant l'ancien maire Joseph Sinimalé, sa fille Sandra et son gendre Eric Madouré. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 07:00 | Lu 3072 fois





Des peines d'inéligibilité pourraient être prononcées à l'encontre des Sinimalé, tous deux déjà condamnés par le passé pour détournement de fonds. C'est ce vendredi que comparaissent Joseph Sinimalé, Sandra Sinimalé et Eric Madouré devant le tribunal correctionnel.L'ancien maire de Saint-Paul, sa fille et son gendre sont poursuivis par le parquet de Saint-Denis pour prise illégale d’intérêts, recel de prise illégale d’intérêts et détournement de fonds publics. Les trois protagonistes avaient été auditionnés de longues heures à la casernes Vérines au début du mois de juin.Pour mémoire, un rapport de la Chambre régionale des comptes avait soulevé de nombreuses irrégularités. En effet, en un temps record, le compagnon de Sandra Sinimalé avait été embauché en tant que chauffeur puis titularisé au cabinet, avec des salaires conséquents. Le tout avec l'aval de Sandra Sinimalé, alors en charge de la gestion du personnel communal. Eric Madouré aurait également bénéficié d’une formation dans l’agriculture au frais de la collectivité.Des peines d'inéligibilité pourraient être prononcées à l'encontre des Sinimalé, tous deux déjà condamnés par le passé pour détournement de fonds.