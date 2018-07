Société Le ciné Cambaie privatisé pour 150 marmailles de 1000 Sourires Pour marquer le début des vacances scolaires, une salle du multiplexe du Ciné Cambaie a été privatisé pour 150 petits saint-paulois parrainés par l’Association 1000 Sourires, en partenariat avec Nestlé Réunion. Les Very Important Marmailles (VIM) ont pu assister en avant-première à la projection du film d’animation de Disney “Les Indestructibles 2”.

Les 150 enfants invités par l’association, venus des quartiers de l’Eperon, Plateau Caillou et Grande Fontaine, ont eu droit à une série de surprises, tout au long de l’après-midi. Les marmailles ont ainsi été rejoints par deux invités surprise : Audrey Chane Pao Kan, Miss Réunion 2017 et le lapin Quicky, mascotte de la marque Nesquick, du groupe Nestlé Réunion, partenaire de l’opération.

“Le cinéma reste un luxe pour beaucoup de familles” Les marmailles ont ensuite pris place dans les fauteuils de la salle de cinéma, pour découvrir en avant-première “Les Indestructibles 2”. Le dernier film d’animation de Disney raconte les nouvelles aventures de la famille de super-héros qui a fait le succès du premier volet, en 2004. La projection a ensuite été suivie d’un goûter et d'une distribution de cadeaux. “Nous sommes ravis d’avoir pu permettre aux enfants de découvrir le film en avant-première, dans une salle qui leur a été spécialement réservée, se réjouit Albane Thiriez, responsable de l’équipe marketing de Nestlé Réunion. Pour nous c’est tout naturel de soutenir l’Association 1000 Sourires depuis plus de dix ans maintenant. Nous partageons cette même volonté d’offrir du rêve aux enfants et de rendre plus accessible la culture et les loisirs. C’est important de leur permettre de s’amuser et de développer leur imaginaire, et quand nous voyons qu’ils ont des étoiles dans les yeux, nous sommes heureux.” image.png (1.65 Ko)







Site de l'association : “Contrairement à ce que l’on pourrait croire, aller au cinéma reste un luxe car cela représente un budget pour les familles les plus modestes, souligne Ibrahim Ingar, président de l’Association 1000 Sourires. C’est pourquoi organiser cette opération, qui réunit en même temps 150 marmailles marque un temps fort pour l’association”. Pour le président de l’association, cette dernière opération avant les vacances scolaires est aussi l’occasion de faire un bilan des actions qui se sont déroulées depuis le début de l’année. “Nous avons organisé 11 opérations, qui ont permis de parrainés près de 500 enfants, et je profite de la “trève” des vacances pour remercier plus particulièrement Nestlé Réunion, partenaire de cette opération, ainsi que tous les partenaires, parrains, marraines et bénévoles qui nous ont soutenu pour réalisation de ces diverses opérations pour les enfants”, conclut Ibrahim Ingar.Site de l'association : www.1000sourires.re



