Le ciel se dégage peu à peu

Au lever du jour le ciel est clément, partagé entre éclaircies et nuages sans prétention, avec un bémol pour la région du Volcan, où les nuages pourraient devenir menaçant et donner quelques averses dès le début de journée.



Rapidement, les nuages se forment sur les pentes et dès le milieu de la matinée l'ensemble des Cirques, des Plaines et du relief se retrouve sous les nuages, quelques averses sont alors possibles.



Cet après-midi, pas de grand changement, les éclaircies devraient bien résister le long du littoral de la moitié Ouest, le relief reste sous la grisaille avec des débordements nuageux vers l'Est.



Coté précipitation, des averses sont prévues sur les pentes et dans l'intérieur de l’île, mais c'est encore sur la moitié Est que ces dernières se montrent les plus soutenues avec de bons cumuls : la prudence prés des ravines et radiers reste de mise. quelques coups de tonnerre pourraient même se faire entendre.



Ces averses s'estompent en fin de journée et le temps de la soirée devrait se montrer clément.



Le vent souffle sur le nord-ouest et le littoral nord ( 40 à 60 km/h).



La mer est peu agitée à agitée. Une petite houle de Sud-Est de 1 mètre 50 est présente sur les côtes Sud de l'île.



Pour rappel, La Réunion est en Vigilance Jaune " Fortes Pluies Orages" sur la zone Est.