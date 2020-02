Le ciel s'assombrit, la pluie n'est plus loin, l'orage peut gronder la nuit prochaine

➡️ Le soleil est déjà en grande difficulté ce matin. Les nuages en haute altitude se doublent de nuages plus bas.Le ciel s'assombrit en matinée et en cours d'après-midi les nuages instables touchent l'île apportant des averses qui s'intensifient en soirée et la nuit prochaine et peuvent prendre un caractère orageux.flashant à 50/60km/h sont ressenties dès ce matin sur les faces Ouest et Est de l'île, notamment sur les plages et vers Sainte Rose. Les hauteurs adjacentes sont exposées également.est agitée en général , la houle de Sud-Est de 1m50 touche toujours les côtes Est et Sud-Est alors qu'une faible houle de Sud-Ouest s'installe sur les rivages Ouest et Sud.➡️ Malgré des périodes d'accalmie le temps perturbé devrait persister mercredi et jeudi. Des passages pluvieux parfois soutenus et orageux peuvent affecter l'île. Le risque orageux se maintient.➡️➡️06h13 le 26 --18h48 le 25🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1008.3