Le ciel de votre samedi

Après un début de matinée agréable favorisant une montée rapide des températures, les nuages d'évolution diurne prennent rapidement position le long des pentes et des remparts.



Au fil des heures, la couverture nuageuse se densifie dans l'intérieur et s'accompagne localement d'averses isolées dès la fin de matinée et durant l'après midi, avec une préférence pour les hauteurs de l'ouest et du sud. Sur les sommets, comme dans les cirques, on conserve un peu de soleil malgré le passage de bancs de nuages élevés.



Sur le littoral les éclaircies alternent avec des périodes plus nuageuses, ce sont les côtes Nord et Est qui bénéficient, l'après midi, des périodes les plus ensoleillées.



Côté températures, on relève des maximales entre 28 et 30 degrés sur le littoral, 23 à 25 dans les cirques, 15 à 17°C en altitude vers 2000 mètres.



L'alizé s'essouffle, les brises dominent. La mer est peu agitée à agitée avec des petites houles australe et d'alizé.