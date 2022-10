Le ciel de votre dimanche 2 octobre

Cette journée de repos dominical débute sous le soleil pour la majorité de notre île avec uniquement quelques grisailles qui transitent sur les premières pentes de l'Est, de Saint-Philippe à Sainte-Suzanne, en déposant de petites ondées. Ces conditions perdurent en début de matinée puis les nuages se développent dans les hauts mais sans activité significative.



L'après-midi, temps partagé entre de belles éclaircies, notamment sur le Sud et dans les cirques, et quelques nuages inoffensifs, plus nombreux de Saint-Leu à Saint-Denis en passant par Saint-Paul. Comme la veille, le volcan, le Maïdo et le Piton des Neiges bénéficient d'un grand ciel bleu tout au long de cette journée.



L'alizé demeure modéré avec des rafales voisines de 60 km/h de Saint-Philippe à l'Étang-Salé et 50 km/h vers Sainte-Marie. L'après-midi, ce vent, qui prend une composante Sud, remonte vers les plages avec des pointes de l'ordre de 40 km/h. La baie de Saint-Paul comme celle de la Possession restent déventées et soumises aux brises.



La mer est agitée au vent. Deux petites houles inférieures à 1 mètre 50, l'une de Sud, l'autre d'Est, se croisent au large du Sud Sauvage.



Peu d'évolution des températures maximales qui évoluent entre 24 et 28°C sur le littoral et dépassent 22°C à Cilaos et 18°C au Pas de Bellecombe-Jacob et au Piton-Maïdo à la faveur de ce généreux ensoleillement.