Le ciel de ce dimanche 22 janvier

Le ciel parfois voilé du matin reste bienveillant sur le département et les averses restent rares sur le littoral Nord-Est voire inexistantes.



Au cours de la matinée, les nuages s'emparent de l'intérieur de l'île. Devenant de plus en plus consistants, des averses localement soutenues se déclenchent en montagne en commençant par la région de Takamaka par exemple, puis elles se généralisent sur les pentes.



C'est donc une journée d'été somme toute assez classique qui se profile, avec un vent de Nord-Est qui donne des rafales proches de 60 kilomètres par heure autour de la Possession.



Les températures atteignent 30 à 33 degrés en bord de mer, 25 à 28 dans les Cirques, une vingtaine de degrés au Maïdo et au Volcan.



La mer redevient peu agitée quasiment partout, la houle devient négligeable.