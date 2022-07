A la Une . Le chômage en baisse à La Réunion

Les chiffres du marché du travail à La Réunion ont été publiés aujourd'hui. Voici le communiqué de la Direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités : Par NP - Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 à 15:06

Au deuxième trimestre 2022, à La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi et sans activité (catégorie A) s'établit en moyenne sur le trimestre à 120.820. Ce nombre baisse de 2,6% sur le trimestre (soit –3 240 personnes) et de 7,0 % sur un an.



En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 0,8% ce trimestre (–15,1 % sur un an). À La Réunion, le nombre de demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi, ayant ou non exercé une activité (catégories A, B, C) s'établit en moyenne à 156.060 au deuxième trimestre 2022. Ce nombre baisse de 1,0 % sur le trimestre (soit –1.540personnes) et de 3,5% sur un an.



En France (y compris Drom), ce nombre baisse de 1,7% ce trimestre (–8,9 % sur un an).