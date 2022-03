Communiqué "Le choix de l’Union Populaire pour 'démacroniser' la France !"

"Malgré les guerres d’égos qui divisent la gauche, Jean-Luc Mélenchon est le seul à pouvoir se qualifier au second tour de l'élection présidentielle et porter ainsi l’écologie populaire et sociale aux responsabilités", estime Stéphane Albora, candidat "La Réunion Plus Verte" aux élections législatives (4ème circonscription). Par N.P - Publié le Samedi 26 Mars 2022 à 11:25

Le communiqué :



Dans quelques jours auront lieu les élections présidentielles, un moment important dans la vie démocratique de notre pays que certains qualifient de rendez-vous d’une femme ou d’un homme avec le peuple français.



Les enjeux de l’élection présidentielle sont importants notamment sur certaines thématiques telles que le dérèglement climatique où la France doit réagir immédiatement.



Fortement attaché aux valeurs écologiques et sociales, et après avoir pris le temps d’étudier le programme des candidats aux élections présidentielles, je voterai pour Jean Luc Mélenchon à qui j’apporte mon soutien dès le premier tour des élections présidentielles.



Sur le plan écologique et social, il propose par exemple :



- Engager un plan spécifique de développement des transports collectifs en Outre-mer, quasi inexistants aujourd’hui, sur le modèle du projet de tram-train à La Réunion

- Interdire immédiatement les plastiques à usage unique

- Interdire immédiatement les plus dangereux (glyphosate, néonicotinoïdes) - Encadrer les prix alimentaires et limiter les marges de la grande distribution

- Développer les circuits courts

- Rendre effectif le droit à l’eau et à l’assainissement par la gratuité des mètres cubes indispensables à la vie digne et par la suppression de l’abonnement

- Augmenter immédiatement le SMIC et les minima sociaux

- Assurer la continuité territoriale (desserte de service public à tarifs réglementés)

- Mettre en place un encadrement des prix sur les produits de première nécessité pour lutter contre la vie chère

- Garantir 50% de recrutements locaux dans tous les corps de la fonction publique

- Une réelle égalité salariale entre les hommes et les femmes



Ce choix est celui des convictions, de la raison et du vote utile. Malgré les guerres d’égos qui divisent la gauche, Jean Luc MELENCHON est le seul à pouvoir se qualifier au second tour des élections présidentielles et porter ainsi l’écologie populaire et sociale aux responsabilités.



Pour rappel, lorsque nous étions les premiers à annoncer notre candidature aux élections législatives sur la 4ème circonscription, le 28 janvier dernier, nous avions fait des annonces semblables au programme du candidat de l’Union Populaire. Il s’agit notamment de propositions dans les domaines de la préservation de notre environnement, des enjeux sociaux, de l’adaptation des lois aux spécificités de notre île ou encore de lutte contre la corruption des élus.



Le 10 avril Changeons de Cap ! Je sais que les Saint-Pierrois, les Petite-Ilois et les Saint-Josephois seront au rendezvous dès le premier tour de ces élections présidentielles pour dire « Non à Macron » par leur bulletin de vote en faveur de Jean Luc MELENCHON afin de bâtir un Avenir en commun, pour La Réunion et les Outre-mer au sein de la France.



Stéphane ALBORA

Candidat La Réunion Plus Verte aux élections législatives 4 ème Circonscription

Saint Pierre - Petite-Ile - Saint Joseph