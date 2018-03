Le chœur Villancico présente "Italiana"

Après Le Livre Vermeil de Montserrat, joyau de la musique médiévale, l’Armure et la Rose, florilège de chants de la Renaissance, le chœur Villancico revient avec "Italiana" "Cancionero de Montecassino".



Un programme musical qui annonce directement le baroque.



Depuis sa création, le chœur Villanciaco a pour vocation de promouvoir le chant choral auprès du public le plus large. Au total, ce ne sont pas moins de 80 concerts qui ont été donnés à La Réunion sur des œuvres majeures du répertoire classique.



50 choristes non professionnels, mais dont certains possèdent une solide base musicale, seront accompagnés d’un chœur de solistes, d’un baryton-basse et d’un ténor de renommée internationale. Ensemble, ils entameront dès le 08 novembre et, ce jusqu’au 13 novembre, un voyage de quelques jours dans la musique ancienne dans différentes églises de l’île dont celle de Saint-Gilles-les-Bains le 10 novembre à partir de 19h.



La couleur acoustique de ce programme sera une nouvelle fois inédite, notamment en raison du rassemblement de musiciens professionnels de La Réunion venant d’univers musicaux différents.