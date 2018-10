Le choeur Villancico poursuit son voyage musical à La Réunion

Après Le Livre Vermeil de Montserrat, joyau de la musique médiévale, L'Armure et la rose, florilège de chants de la Renaissance, Italiana, et Le Requiem de Campra, le choeur Villancico poursuit son voyage musical et pose ses étuis à La Réunion.



Cette année, le choeur présentera un programme autour d’oeuvres dédiées à Sainte Cécile, patronne des musiciens. Purcell et Haendel seront mis à l’honneur. L’oeuvre principale sera l’Ode à St Cécile de Purcell (1692).



Quatre solistes sont venus pour l’occasion de métropole : une soprane, un hautecontre, un ténor, un baryton-basse. 11 musiciens professionnels de La Réunion et de Métropole se retrouveront : 2 violons, 1 alto, 1 violoncelle, 2 hautbois, 2 trompettes, 1 basson, 1 timbale et 1 piano.



Fondé et dirigé par Jacques Detan, Le Choeur Villancico a pour vocation, depuis 40 ans, de promouvoir le chant choral auprès du public le plus large. Chaque année, les amateurs de musique classique ont rendez-vous avec son répertoire.



Le choeur rassemble aujourd’hui 60 choristes non professionnels mais dont certains possèdent une solide base musicale.