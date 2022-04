Bien être Le chocolat : cet aliment plaisir qui fait tant parler de lui pour les fêtes de Pâques

Riche en minéraux (phosphore, potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre), le chocolat joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé des os et des dents mais également l’équilibre sanguin. On parle souvent de ses effets antistress ! Qu'est-ce que cet aliment plaisir réellement ? Par Chrisy - Publié le Mercredi 20 Avril 2022 à 16:57

Historiquement, les Mayas ont été les premiers à le cultiver et à en produire une boisson, nommée au 18ème siècle "boisson des dieux".



Reconnu depuis l’origine comme un aliment de valeur et aux vertus thérapeutiques, le chocolat est fabriqué à partir des fèves de cacao. La production des cacaoyers s’étend dans les zones tropicales en Amérique du Sud, Afrique du Sud, Asie et principalement en Côte d’Ivoire.



Plusieurs étapes sont nécessaires pour obtenir la pâte de cacao : on parle de fermentation, séchage, torréfaction, décorticage, broyage. Cette pâte va servir à la production du beurre de cacao et des produits dérivés, le chocolat en fait partie.



Il contient du polyphénol, puissant antioxydant



Le chocolat est souvent comparé au vin car sa saveur varie en fonction des régions, avec des grands crus mais aussi parce qu’il contient du polyphénol, puissant antioxydant.



Mais ce n’est pas sa seule vertu. Il contribue au bon fonctionnement cardiovasculaire, renforce le système immunitaire, permet une meilleure circulation sanguine, diminue le risque de thrombose et la tension artérielle.



Riche en minéraux (phosphore, potassium, magnésium, fer, zinc, cuivre), il joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé des os et des dents, l’équilibre sanguin. On parle souvent de ses effets antistress !

Le conseil nutritionnel :



Le chocolat reste un aliment calorique, riche en lipides et glucides, il faut le consommer avec modération, on conseille 20g de chocolat à 70% de cacao.



Il convient de choisir le chocolat le moins transformé et riche en cacao, de préférence d’agriculture biologique et du commerce équitable.



Eviter le chocolat blanc car celui-ci ne contient que le beurre de cacao donc est constitué uniquement de matières grasses.



Pour retrouver Chrisy : https://m.facebook.com/107572958593109 https://vm.tiktok.com/ZMLVK5Gq4/ Instagram : hhchrisy Le chocolat reste un aliment calorique, riche en lipides et glucides, il faut le consommer avec modération, on conseille 20g de chocolat à 70% de cacao.Il convient de choisir le chocolat le moins transformé et riche en cacao, de préférence d’agriculture biologique et du commerce équitable.Eviter le chocolat blanc car celui-ci ne contient que le beurre de cacao donc est constitué uniquement de matières grasses.