Animaux Le chien abandonné au Carrefour de Saint-Benoît attend désormais un voyageur Le chien abandonné devant un centre commercial à Saint-Benoit a trouvé un adoptant. Il attend désormais un voyageur pour pouvoir rejoindre son nouveau foyer.









Pour contacter Philomène : philomenemoutoussamy@gmail.com Ça roule pour Cache-cache, le chien lâchement "oublié" devant la boutique éponyme de la Galerie commerciale Carrefour Saint-Benoit et qui, alors qu'il attendait sagement son maître qui lui avait faussé compagnie, a été capturé sans attendre par les agents de la fourrière de la CIREST à Saint-André. La publication de l'histoire de Cache-cache a porté ses fruits. Il est sorti de fourrière samedi 11 février et a trouvé rapidement un adoptant ému par son sort. L'association "Respek nout poilus" qui l'a pris en charge en sortie de fourrière cherche à présent un vol pour lui (départ le week end de préférence) pour l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry. Son adoptant, un monsieur retraité de CHAMBERY qui avait deux chiens de 18 ans récemment décédés, souhaite l'adopter dès que possible.Vous pouvez prendre contact dès à présent avec Philomène Moutoussamy, de l'association "Respek nout poilus", qui a pris Cache-Cache en charge depuis sa sortie de fourrière et pour les formalités nécessaires à son départ.L'association recherche un vol :- 1er voyageur trajet :soit- un voyageur qui ferait le trajet :Pour contacter Philomène : philomenemoutoussamy@gmail.com Ludovic Grondin Lu 345 fois







