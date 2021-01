Le cheval de Troie comorien

Les autorités Mahoraises étant dans l’incapacité de juguler voire d’éradiquer l’immigration clandestine des Comoriens vers Mayotte, cette île ne pourra que connaître d’énormes difficultés économiques, sociales et sanitaires auxquelles le Gouvernement de la France devra faire face.



Ces difficultés, surtout sanitaires, atteindront obligatoirement par ricochet la Réunion compte tenu du flux passagers important entre les deux îles.



Les nouveaux variant de la Covid 19 en provenance de l’Afrique du Sud ne tarderont pas à entrer aux Comores qui ne pourra pas lutter. Le saut de puce du virus vers Mayotte via les clandestins Comoriens, qui tenteront de se faire soigner à Mayotte, ne devrait pas tarder. Alors comment la France devra t’elle réagir ? Le risque est important.



Le Gouvernement Comorien est parfaitement au courant de ce scénario puisqu’il l’a mis en place, et comme d’habitude fera appel à l’aide la France avec le sempiternel chantage de la réintégration de Mayotte dans la République Islamique des Comores.



De plus il refuse de rapatrier les clandestins sur son sol. Le Cheval de Troie est donc en place.



Messieurs les Ministres de l’Intérieur et de la Santé vous devrez donc prendre des mesures de protection sanitaires draconiennes, contre une nouvelle vague, afin de protéger les populations Mahoraises mais aussi Réunionnaises (et les personnels des compagnies aériennes) comme les tests négatifs indispensables pour passer de Mayotte à la Réunion. Les protections aux frontières devront être énormément renforcées et les motifs pseudo humanitaires réexaminés.