Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le chemin d’exploitation LA VALLÉE rénové L’heure est à la réalisation de projets d’aménagements de voiries, de routes, de chemins meurtris par les mauvaises conditions climatiques ou encore par les modes de transport inadéquats ou certainement et non des moindres, par une évolution de notre société aux pratiques inhabituelles.

AMÉNAGEMENT- SECTEUR LA SALINE Comment y remédier, si ce n’est que par les constats, les retours terrains, les études de faisabilités sur le territoire… Tout cela conduit à la mise en place de projets dont les problématiques ne remontent pas d’aujourd’hui.



Mercredi 28 juillet 2021 à la mairie annexe de la Saline, riverains des chemins LA VALLÉE et LARTIN (Corbeil), le MAIRE Emmanuel SERAPHIN et les élus, Pascaline NEMAZINE, Carole LEVENEUR, Edwige LEBRETON, Dominique VIRAMA, Tristan FLORIANT et Julius MÉTANIRE se sont réunis pour présenter le nouveau projet d’aménagement de voirie sur ce secteur et pour partager une vision commune et objective celle de pouvoir agir pour chaque Saint-Paulois.

La problématique du chemin La VALLÉE ne date pas d’hier : Chaussée défoncée, difficulté pour rejoindre la route principale, contournement par la partie haute sur le chemin communal Piton Léon effectuée tous les jours par les habitants du quartier. Cela fait maintenant plus de 10 ans que rénover ce chemin est une priorité.



C’est dans le cadre de son plan pluriannuel d’investissement que la Ville de Saint-Paul poursuit son programme de modernisation de voiries d’exploitations en faveur des milieux agricoles et ruraux. Ces aménagements permettront ainsi aux exploitants agricoles riverains et usagers de bénéficier d’un réseau d’infrastructures routières structurant, confortable, pérenne et sécurisé. Cet investissement, de plus de 1 millions d’euros, permettra ainsi de valoriser durablement, de renforcer voire de développer les activités agricoles sur l’ensemble de son territoire.

Une volonté soutenue par le maire, Emmanuel SÉRAPHIN qui tient à « apporter une solution aux préoccupations des riverains et être au service de la population du quartier en améliorant leur condition de vie.»



Soutenu par le FEADER, le Conseil Départemental, la commune de Saint-Paul réalisera un tronçon rénové de 1400m avec une construction d’une chaussée bétonnée, de murs de soutènements en moellons, d’ouvrages de gestion des eaux pluviales, d’aménagements d’accotements latéraux, d’amorces et d’aires de croisement sur cette portion de route. Ces travaux prendront fin d’ici 7 mois.



Pour rappel, le Maire entend mener la même approche sur plusieurs chemins d’exploitations déjà identifiés pour être modernisés.





