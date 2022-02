Faits-divers Le chef de la police municipale de Saint-Pierre soupçonné de viols sur mineure

​Le chef de la police municipale de la ville de Saint-Pierre est soupçonné de viols sur mineure. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Par L.Grondin - P.Bigot - Publié le Lundi 14 Février 2022 à 19:41

Le chef de la police municipale de Saint-Pierre a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Ces derniers jours, l’homme a été entendu sur des faits anciens, sans rapport avec ses activités professionnelles actuelles.



Il est soupçonné de viols sur mineure de 13 ans. Selon nos informations, les faits remontent à l’époque où ce dernier était entraîneur au sein d’un club de judo et sa présumée victime a pu présenter un certificat médical aux enquêteurs pour confirmer ses déclarations.



A l’issue d’une garde à vue qui s’est déroulée pendant 48 heures jeudi et vendredi dernier, l’homme a été mis en examen puis placé sous contrôle judiciaire.



L’agent de police municipale s’est présenté à son poste ce lundi matin avant qu'une mesure d'exclusion temporaire de fonctions ne lui soit signifiée ce lundi après-midi par son employeur, la mairie de Saint-Pierre. Selon nos informations, cette mesure disciplinaire court sur une durée de quatre mois et devrait être naturellement reconduite le temps que l'affaire ne soit jugée.





Publicité Publicité