Le chef de la milice Wagner défie l'armée russe

Le chef du groupe paramilitaire Wagner Evgueni Prigojine a affirmé être entré en Russie avec ses troupes dans le but de renverser le commandement militaire. Nouveau coup de bluff ou réelle intention de renverser le pouvoir militaire ? La confusion règne depuis quelques heures en Russie. Par LG - Publié le Samedi 24 Juin 2023 à 09:05

"Nous détruirons tout ce qui sera mis sur notre route", a lancé Evgueni Prigojine la nuit dernière. Autrefois proche de Vladimir Poutine, l'homme à la tête du groupe paramilitaire Wagner a accusé l'armée russe d'avoir bombardé l'une de ses positions en Ukraine, ce qui aurait provoqué la mort de plusieurs de ses hommes.



En face, le commandement de l’armée régulière russe a démenti avoir mené un raid contre les mercenaires de Wagner et le FSB (Service fédéral de sécurité de la fédération de Russie), qui est chargé des affaires de sécurité intérieure, a ouvert une enquête pour "appel à la mutinerie" dirigée contre l'homme fort de Wagner âgé de 62 ans.



Rostov aux mains de Wagner ?



"On continue, on ira jusqu’au bout", a lancé Evgueni Prigojine dans un message audio sur Telegram. "Nous sommes tous prêts à mourir, tous les 25.000. Et après il y en aura encore 25.000. Parce que nous mourons pour la patrie, nous mourons pour le peuple russe qu’il faut libérer de ceux qui bombardent la population civile", a-t-il lancé dans son style autoritaire et de provocation habituel.



Ce samedi matin, Evgueni Prigojine s’est montré sur Telegram en affirmant avoir pris possession du quartier général de l'armée russe dans la ville de Rostov, centre opérationnel majeur pour les positions russes vis-à-vis de l'Ukraine. Il dit aussi avoir pris le contrôle de sites militaires dont un aérodrome.



"Nous sommes au QG, il est 7h30 du matin" (4h30 GMT), a dit Evgueni Prigojine dans cette nouvelle vidéo le montrant avec des hommes en uniforme autour de lui.