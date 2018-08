Le chef aux 24 étoiles, Joël Robuchon est décédé

Sacré "Meilleur Ouvrier de France" en 1976, "Chef de l'année" en 1987 puis "Cuisinier du siècle" en 1990, Joël Robuchon était le chef le plus étoilé du monde au guide Michelin.



Son savoir-faire érigé en art a fait rayonner la gastronomie française. Visionnaire, il a bouleversé à tout jamais les codes de la haute cuisine. À la tête d’un véritable empire de la gastronomie à la Française, il incarnait la Nouvelle cuisine. Il est également auteur de plusieurs ouvrages culinaires de référence.



Lassé de la haute gastronomie, il abandonne la restauration à l'âge de 51 ans, et rend dans la foulée ses étoiles. Une façon de tourner le dos au stress des services à performance constante. Il a par la suite innové dans une nouvelle façon de penser la gastronomie, à travers ses Ateliers, influencés par ses voyages au Japon et en Espagne.



Il a également collaboré dès 1987 avec l’agro-alimentaire et produit plusieurs émissions de télévision, avec "Bon Appétit Bien Sûr".



La purée de Joël Robuchon était devenue iconique dès les années 80. Sa fameuse purée de pomme de terre, particulièrement onctueuse, fait école dans l'univers culinaire.