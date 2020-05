Le chauffard qui roulait à contresens sur la route du littoral est un policier

C’est tout simplement un miracle si aucun décès n’est à déplorer. Dans la nuit de vendredi à samedi, un violent accident s’est produit vers 1h20 sur la route du littoral à hauteur de la Grande Chaloupe. Une voiture a roulé à contresens depuis La Possession, à vive allure et feux éteints. Malgré les appels de phares, le choc est inévitable avec une voiture roulant dans le bon sens. Un suraccident impliquant deux ou trois véhicules supplémentaires se produit. Par miracle, seules trois personnes sont légèrement blessées.



Arrivés sur place, les policiers font un terrible constat : le conducteur est l’un des leurs. De plus, il s’agirait du patron du Raid de La Réunion selon nos confrères du Quotidien. Les résultats des tests toxicologiques ne sont pas encore connus. Il se serait trompé de voies au niveau d’un rond-point d’insertion et aurait poursuivi son chemin en pensant rouler sur la voie de droite.



Le statut de commandant fait remonter l’affaire jusqu’à la Direction générale de la police, comme c’est le cas pour chaque chef d’unité. Il se trouve au commissariat Malartic pour être entendu. En cas de poursuite judiciaire, une sanction administrative n’est pas à exclure. Ce n’est pas la première fois que le commandant se retrouve au coeur de l’actualité. En novembre 2018, lors de violences en marge du mouvement des Gilets jaunes, il avait été victime d’une grenade au Chaudron, lui coûtant sa main droite.