A la Une ... Le chauffard multirécidiviste écope de 6 mois de prison

Le conducteur à l'origine d'une course-poursuite entre Saint-Paul et Trois-Bassins ce dimanche a été condamné à de la prison. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 15 Octobre 2020 à 10:25 | Lu 495 fois

Communiqué de l'EDSR



Les motocyclistes de la brigade de Saint-Paul, veulent procéder dans l'après-midi du dimanche 11/10 à 16 heures, commune de Saint-Paul, chemin summer, au contrôle d'un automobiliste non porteur de la ceinture de sécurité. Interpellé à Trois Bassins, après avoir refusé d'obtempérer, l'auteur est placé en garde à vue. Les enquêteurs lui reproches pas moins de huit infractions dont 4 délits en état de récidive.



Le Mis en cause a été jugé hier après-midi par le tribunal judiciaire de saint Denis et condamné à 6 mois d'emprisonnement. Son véhicule est confisqué par la justice.