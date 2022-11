A la Une . Le chat le plus vieux du monde s’appelle Flossie et a presque 27 ans

Flossie, âgé de presque 27 ans, est le chat le plus vieux du monde. Un titre décerné par le Guinness World Records. Né en 1995, le félin est âgé d'environ 120 ans, si l'on devait comparer avec un être humain. ​Malvoyante et sourde, la femelle est toutefois en bonne santé pour son âge. Par L.S. - Publié le Mardi 29 Novembre 2022 à 07:06

Pendant de nombreuses années, Flossie a vécu dans des maisons différentes. Au cours des premiers mois de sa vie, en 1995, elle a vécu comme chaton errant près de l'hôpital Merseyside à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Adoptée dans un premier temps par un employé de l'hôpital, Flossie a vécu de bons moments avant le décès de son propriétaire. Prise en charge par la sœur du défunt ensuite, cette dernière est finalement décédée 14 ans plus tard. Enfin, Flossie a retrouvé un nouveau maître pendant trois ans, avant d'être confiée à une association.



"Je savais depuis le début que Flossie était un chat spécial, mais je n'imaginais pas que je partagerais ma maison avec un détenteur du record du monde", a déclaré sa propriétaire, Vicki Green, qui a adopté l'animal remis à l'association caritative Cats Protection, au mois d'août. "Elle est si affectueuse et enjouée, particulièrement douce quand on se souvient de son âge. Je suis extrêmement fière que l'association m'ait jumelé avec un chat aussi incroyable", a-t-elle confié à la presse locale.



Les coordinateurs de l’association ont été bouche-bée lorsqu’ils ont appris l’âge de l’animal. "Nous avons été sidérés lorsque nous avons vu que les dossiers vétérinaires de Flossie indiquaient qu'elle avait 27 ans", a déclaré Naomi Rosling, coordinatrice de l'association, dans le communiqué.



Cependant, Flossie est loin de battre le record du plus vieux chat au monde jamais atteint. Sur ce podium, on retrouve Crème Puff, décédé en 2005, qui a atteint l'âge de 38 ans et trois jours.

Flossie is living out her final years in style 🥰️ pic.twitter.com/6ENuHGTk4q

— Guinness World Records (@GWR) November 24, 2022