Le chantier de la pose des piles du viaduc de la NRL touche à sa fin...

Dans le passé, les vigies sur les bateaux à voile criaient "terre" quand ils apercevaient un bout d'ile ou de terre à l'horizon.



On ne sait si les ouvriers qui travaillent sur le chantier de la pose des piles pour le viaduc de la Nouvelle Route du Littoral en ont fait de même, mais ils auraient pu puisqu'ils ont maintenant Saint-Denis en vue.



Rappelons que si la pose de la dernière pile du viaduc est prévue pour la fin de cette année, la fin des travaux sur cette partie de la NRL est prévue pour 2020/2021. Il restera encore en effet à réaliser les finitions et la pose du revêtement de la route.



Ce viaduc, une fois terminé, aura une longueur de 5 409 m. Ce sera le plus long viaduc en mer de France.