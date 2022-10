Le chanteur haïtien Mikaben terrassé par une crise cardiaque lors d'un concert à Paris

Le concert du groupe haïtien Carimi s’est arrêté brutalement hier soir à Bercy lorsque, après sa prestation, le chanteur Mikaben s’est effondré. Il était environ 23 heures. Il venait de terminer une chanson et avait salué le public.



Dans les coulisses, une équipe médicale lui a prodigué un massage cardiaque mais il n’a pu être ranimé. Son décès a été confirmé sur place, une heure plus tard.



Le groupe haïtien de musique kompa remontait sur scène après leur séparation en 2016. L’Accor Arena de Bercy accueillait pour la première fois un groupe haïtien, s'en félicitait la presse haïtienne. Le concert s'est déroulé devant plus de 10.000 spectateurs.



Michaël Benjamin, 41 ans, a participé à de nombreux succès de Carimi avec notamment les titres Buzz en 2009 ou Baby I miss you en 2013. Ce samedi, il était invité à partager la scène avec le trio constitué de Carlo Vieux, de Richard Cavé et de Mickael Guirand, les fondateurs du groupe.



Michael Benjamin est né en 1981 à Port-au-Prince. Il est le fils du chanteur Lionel Benjamin.