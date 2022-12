A la Une . Le chanteur guadeloupéen Franky Vincent nommé Chevalier des Arts et des Lettres

Le chanteur guadeloupéen Franky Vincent a été nommé Chevalier des Arts et des Lettres, rejoignant le cercle très restreint des 450 détenteurs de ce titre. Par P.J - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 06:37

Interprète de plus de 170 chansons, Franky Vincent a été nommé... chevalier des Arts et des Lettres, rapporte Outre-mer la 1ère. Le chanteur guadeloupéen fait donc désormais partie du cercle très restreint des 450 chevaliers.



Dans un arrêté ministériel publié le 25 novembre dernier, le chanteur guadeloupéen, âgé de 66 ans, a vu sa carrière récompensée de cet ordre destiné à "récompenser les personnes qui se sont distinguées par leurs créations dans le domaine artistique ou littéraire ou par la contribution au rayonnement qu'elles ont apportée au rayonnement des Arts et des Lettres en France et dans le monde".



Né à Pointe-à-Pitre, Francky Vincent, dont la carrière a débuté à l’âge de 19 ans, est surtout connu pour ses chansons cultes telles que "Fruits de la passion", "Tu veux mon zizi" ou "Alice ça glisse".



Ce n’est qu’une fois arrivé dans l’Hexagone que la carrière du chanteur décolle vraiment. Selon ses dire, le public guadeloupéen était "trop prude" pour pouvoir accepter son style musical, souligne le média.



Franky Vincent signe un contrat avec Wagram Music et sort son album Fruit de la passion peu de temps après s’être installé à Paris. Le single Fruit de la passion se vendra à plus de 500.000 exemplaires, devenant disque de platine.