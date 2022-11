A la Une . Le chanteur américain Aaron Carter meurt à l’âge de 34 ans

Publié le Dimanche 6 Novembre 2022

Avec 900.000 exemplaires vendus de son album Aaron’s Party au début des années 2000, l’enfant star avait décroché un triple album de platine. Aaron Carter est décédé à l’âge de 34 ans ce samedi a annoncé sa famille. Il a été retrouvé mort noyé dans la baignoire de sa résidence de Lancaster, une ville située dans le désert californien, à une centaine de kilomètres au nord du centre-ville de Los Angeles.



La carrière musicale d’Aaron Carter commence par le groupe Dead End alors qu’il n'est âgé que de 7 ans. Son premier album, intitulé tout simplement Aaron Carter, sort en décembre 1997. Il devient disque d’or en Norvège, en Espagne, au Danemark, au Canada et en Allemagne.



Frère de Nick Carter, membre des Backstreet Boys



Il a enregistré plusieurs tubes dont Aaron’s Party (Come Get It) et I Want Candy. En août 2001, c’est Oh Aaron qui arrive dans les bacs puis, Another Earthquake en septembre 2002 ou encore Most Requested Hits en novembre 2003. Son cinquième et dernier album studio, Love, est sorti en 2018.



Aaron Carter était également connu pour être le frère de Nick Carter, membre des Backstreet Boys. Il s'était produit en première partie de Britney Spears ainsi que du groupe de son frère. Il a été en couple avec Hilary Duff, Lindsay Lohan ou encore Kari Ann Peniche.



En 2017, Aaron Carter avait parlé de sa toxicomanie dans un épisode de The Doctors. Il était en cure de désintoxication la même année après avoir été arrêté au volant de son véhicule.



RIP Aaron Carter



sending @nickcarter and his family so much love 🤍 pic.twitter.com/bWGMrHvUR0 — 𝐧𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫 𝐟𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐠𝐞💫 (@gimmemorenick) November 5, 2022