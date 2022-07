A la Une . Le chanteur Ricky Martin accusé d’inceste et de violences

Son neveu l’accuse d’inceste et violences physiques et psychologiques. Par NP - Publié le Samedi 16 Juillet 2022 à 16:37

C’est le frère du chanteur qui a révélé le secret. Depuis deux semaines, Ricky Martin fait face à des accusations de violences domestiques et d'inceste. La star portoricaine aurait commencé une liaison avec son neveu de 21 ans durant 7 mois et n’aurait pas accepté la rupture. Il aurait alors tenté d'entrer en contact avec lui malgré une injonction d’éloignement. Celle-ci indique : "Il l'appelle fréquemment, et (l'accusation) l'a vu rôder autour de son logement au moins trois fois. (L'accusation) craint pour sa sécurité", indique la presse nationale.



Sur Twitter, Ricky Martin s’est défendu "l’ordonnance restrictive dont je fais l'objet est basée sur des allégations complètement fausses, alors j'y répondrai en respectant le processus judiciaire avec les faits et la dignité qui me caractérisent. Parce qu'il s'agit d'une affaire légale en cours, je ne peux pas faire de déclaration détaillée pour l'instant."



Ricky Martin, père de 4 enfants et marié à l’artiste Jwan Yosef, risque pour les accusations d’inceste 50 ans de prison. L’audience est prévue pour le 21 juillet prochain. Le chanteur fait également l’objet d’une plainte de son ancienne manager qui lui réclame trois millions de dollars pour ne pas lui avoir versé son salaire.