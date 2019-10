A la Une .

Le chanteur Dadju a comblé ses fans réunionnais

Dadju le chanteur de RnB français, était en concert hier soir aux Florilèges au Tampon. Devant un parterre de fans plus conquis les uns des autres, il a passé en revue ses meilleurs succès : "Lionnes", "Jaloux", 'C'est compliqué", "Reines" ou encore "Django". Ses fans connaissaient par coeur ses chansons et n'ont pas hésité à reprendre avec lui la dernière "Ma vie", sortie il y a à peine 24h.

A découvrir avec nos photos et vidéos.

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com